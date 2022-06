Umnutzung Schulraum, Parlament und Konzerte: So lastet Zürich reformierte Kirchen besser aus Die Kirche Wipkingen in Zürich soll künftig als Betreuungsraum und Bibliothek für die benachbarte Schule dienen. Doch zunächst plant die Stadt einen Einbau für rund acht Millionen Franken. Und die Kirche fasst weitere Umnutzungen ins Auge. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 01.06.2022, 18.25 Uhr

Die Stadt Zürich will die reformierte Kirche Wipkingen für jährlich 180'000 Franken als Schulraum mieten. Matthias Scharrer

«Wir betreten Neuland», sagte der Stadtzürcher Hochbauvorsteher André Odermatt (SP) am Mittwoch vor den Medien. Erstmals werde in Zürich eine Kirche für schulische Zwecke umgenutzt. Und zwar nicht bloss kirchliche Nebenräume, sondern das Hauptgebäude der reformierten Kirche Wipkingen, wo bis 2019 noch Gottesdienste stattfanden. Ab 2026 soll es dazu dienen, die benachbarte Schule Waidhalde zu entlasten.

Wie an vielen Orten in und um Zürich sorgt auch hier das Bevölkerungswachstum für Engpässe. Auf der einen Seite herrsche Dichtestress in den Schulen, auf der anderen Seite gebe es nicht gut ausgelastete Räume in den Kirchen, brachte Michael Hauser, Immobilienchef der Reformierten Kirche Zürich, die Ausgangslage auf den Punkt.

Stadt plant Einbauten für rund acht Millionen Franken

Der Innenraum der Kirche soll für die schulische Nutzung Einbauten für rund acht Millionen Franken erhalten. Visualisierung Zvg

Doch warum dauert es bis 2026, ehe die Kirche zu Schulraum werden kann? Die Antwort hat mit der Energiewende zu tun: Um den Heizaufwand in dem hohen Kirchenraum zu reduzieren, plant die Stadt Zürich den Einbau einer Zwischendecke aus durchsichtigem Kunststoff; Odermatt sprach von einer Art aufblasbarem Kissen, das als Zwischendecke dienen solle. Zudem werde die Kirche künftig nicht mehr mit Gas, sondern entweder mit Fernwärme oder mit einer Wärmepumpe beheizt.

Stadtrat Filippo Leutenegger will Wipkinger Schulkinder zum Mittagessen in die Kirche schicken. Keystone

Unter der durchsichtigen, nicht begehbaren Zwischendecke würde dann ein Betreuungsraum für 100 bis 150 Schulkinder eingerichtet; insbesondere für die Mittagszeit, wie der für die Schulen zuständige Stadtrat Filippo Leutenegger (FDP) sagte. Die Schule Waidhalde wird ab dem Schuljahr 2024/25 zur Tagesschule.

Über der Zwischendecke sollen zwei Räume für eine Bibliothek und einen Mehrzweckraum eingebaut werden, die durch einen Steg verbunden wären. Die Kosten veranschlagt Odermatt auf rund acht Millionen Franken.

Der Gemeinderat redet auch noch mit

Nach einer Machbarkeitsstudie folgt nun ein Architekturwettbewerb, um das Projekt im Detail auszugestalten. Über den Kredit für den Einbau entscheidet voraussichtlich 2024 der Zürcher Gemeinderat. Eine Volksabstimmung ist bei Kosten von rund acht Millionen Franken nicht zwingend nötig. Die Miete für die Kirche beliefe sich laut Odermatt auf 180'000 Franken pro Jahr.

Die Reformierte Kirche Zürich hat dem Projekt bereits zugestimmt. «Wir haben noch grosses Potenzial in unseren Liegenschaften», sagte Kirchenpflege-Präsidentin Annelies Hegnauer. Zwar sei bis jetzt nirgends sonst in Zürich die Umnutzung einer ganzen Kirche als Schulraum geplant. Doch es gebe diverse Projekte in Zusammenarbeit mit der Stadt, bei denen kirchliche Räume für Kindergärten, Mittagstische, Horte oder andere Zwecke umgenutzt würden. Darunter ist auch die für 2025 geplante Allmend in Zürich Altstetten, ein öffentlicher Park neben der Kirche.

Klimajugend als Zwischennutzer

Die Kirche Wipkingen, die nun zu Schulraum werden soll, wird seit 2019 nicht mehr für Gottesdienste genutzt. Seit 2020 ist der Verein Klimastreikräume als Zwischennutzer einquartiert. Wegen ihrer Lage am steilen Hang neben der viel befahrenen Rosengartenstrasse sei die Kirche bei den zumeist älteren Kirchgängerinnen und Kirchgängern nicht mehr gross gefragt gewesen, sagte Immobilienchef Hauser. Die Glocken würden aber auch in Zukunft läuten – einfach etwas leiser.

Rund zehn Zürcher Kirchen könnten umgenutzt werden Die reformierte Kirche zählt zu den grossen Immobilienbesitzern in Zürich: Sie nennt 43 Kirchen ihr Eigen, zudem 35 Gemeindehäuser, 50 Pfarrhäuser, 24 Wohn- und Geschäftshäuser sowie 320 Wohnungen, wie Kirchenpflege-Präsidentin Annelies Hegnauer vor den Medien sagte. Um die Kirchenräume besser auszulasten, hat sie unlängst das Online-Portal raum.reformiert-zuerich.ch eingerichtet. Im Angebot sind Räume für Konzerte, Theater, Konferenzen, Seminare, Sitzungen, Workshops, Hochzeiten und anderes. Auch ganze Kirchen sind zu mieten. Fürs Grossmünster etwa sind 2200 Franken pro Tag der Standardtarif; der für Konzerte mit bester Akustik bekannte St.Peter ist für 1200 Franken zu haben. Längerfristige Umnutzungen von Kirchen sind indes noch selten. Die Bullingerkirche ist seit April an den Zürcher Kantonsrat vermietet, der dort während des Rathaus-Umbaus tagen wird. Insgesamt gibt es laut Kirchenpflege-Immobilienchef Michael Hauser in der Stadt rund zehn Kirchen, die so wenig ausgelastet sind, dass eine komplette Umnutzung in den nächsten Jahren in Frage käme.

