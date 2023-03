Umnutzung So baut die Stadt Zürich die Kirche Wipkingen zur Schule um Jetzt steht das Siegerprojekt für den Umbau der Kirche Wipkingen zu Schulräumen fest. FDP-Stadtrat Filippo Leutenegger spricht von einem Pilotprojekt. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 08.03.2023, 16.54 Uhr

So soll der schulisch nutzbare untere Teil der Kirche Wipkingen nach dem geplanten Umbau aussehen. Visualisierung: Nightnurse Images/zvg

Kirchen stehen leer, während Schulen in Zürich wie auch andernorts aus allen Nähten platzen. Die Lösung liegt nahe: Kirchen können als Schulräume umgenutzt werden. So plant es der Zürcher Stadtrat mit der reformierten Kirche Wipkingen. Am Mittwoch stellten die Verantwortlichen das Siegerprojekt eines Architekturwettbewerbs vor.