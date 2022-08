Umbau Besucher können im Zürcher Rathaus tanzen An der Langen Nacht der Museen verwandelt sich der Festsaal im Zürcher Rathaus in eine Disco. Die Politik kehrt erst 2027 zurück. 24.08.2022, 12.00 Uhr

Das Zürcher Rathaus wird bald saniert. Zuvor kann darin aber getanzt werden. Matthias Scharrer

Dass das Rathaus an der Museumsnacht seine Türen öffnet, hat Tradition. Am 3. September wird das aber für längere Zeit zum letzten Mal der Fall sein, wie die Staatskanzlei des Kantons Zürich am Mittwoch mitteilte. Schon im nächsten Jahr beginnen die Sanierungsarbeiten am 300 Jahre alten Gebäude.