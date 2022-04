Zürich erhöht die Asylquote für die Gemeinden

Wagner-Gruppe Russische Söldnertruppe mordete in Butscha – warum setzt der Bundesrat sie nicht auf die Sanktionsliste?

Vom deutschen Geheimdienst abgehörte Funksprüche zeigen: Die berüchtigten Söldner der Wagner-Gruppe waren am Massaker in Butscha beteiligt. Im Gegensatz zur EU hat die Schweiz die Privattruppe nicht sanktioniert. Auch am Mittwoch sah der Bundesrat von diesem Schritt ab. Das sind die Hintergründe.