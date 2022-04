Zürcher Sozialvorsteher kritisiert Bund

Ukraine-Krieg Stadtzürcher Sozialvorsteher kritisiert Bund: «System auf Kopf gestellt» Der Sozialvorsteher der Stadt Zürich, Raphael Golta (SP), hat das Vorgehen des Bundes bei der Verteilung der Geflüchteten aus der Ukraine kritisiert: Der Bund habe mit der direkten Organisation privater Unterkünfte das Asylsystem komplett umgestellt. 13.04.2022, 09.56 Uhr

Stadtrat Raphael Golta (SP) spricht an einer Medienkonferenz über die Situation der Ukraine-Flüchtlinge in der Stadt Zürich. Michael Buholzer / Keystone (Zürich, 15. März 2022)

In der «grössten Flüchtlingskrise des Jahrhunderts hat der Bund das System auf den Kopf gestellt», sagte Raphael Golta (SP) in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview im «Tages-Anzeiger». Normalerweise sei erst der Bund zuständig, dann die Kantone und schliesslich würden die Geflüchteten auf die Gemeinden verteilt. Bei den Ukraine-Geflüchteten habe der Bund aber direkt private Unterbringungen organisiert, auch in Zürich. Golta sagte: