Ukraine-Krieg Winterthur schafft Anlaufstelle für Gastfamilien von Geflüchteten Die Stadt Winterthur will Personen, die Geflüchtete aus der Ukraine privat bei sich aufnehmen, besser unterstützen. Sie schafft dazu eine neue Anlaufstelle, wie sie am Donnerstag mitteilte. 09.06.2022, 11.00 Uhr

Das private Engagement ist gross – es gibt aber auch viele Fragen: Die Stadt Winterthur schafft deshalb eine neue Anlaufstelle für Gastfamilien, die Geflüchtete aus der Ukraine privat bei sich untergebracht haben. Symbolbild: Sandra Ardizzone / AGR

Diese Anlaufstelle biete Informationen, berate in Alltagssituationen, schaffe Vernetzungsmöglichkeiten unter Gastfamilien und könne in Konfliktsituationen Beratung und Unterstützung organisieren, heisst es in der Mitteilung.