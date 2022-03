Ukraine-Krieg «Sonst wird sich eine riesige Wunde in Europa auftun»: Aus der Schweiz kämpft er für seine Eltern, Bekannte und seine Heimat Sasha Volkov ist zu einem Sprachrohr der ukrainischen Diaspora in der Schweiz geworden. Am Montag trat er in Zürich als Redner neben Stadtpräsidentin Corine Mauch an einer grossen Kundgebung auf. Wer ist der 46-jährige IT-Berater, der den Ernst der Lage in der Schweiz greifbar macht? Sven Hoti 03.03.2022, 05.00 Uhr

Sasha Volkov lebt mit seiner Frau und seinen drei Kindern in Lachen SZ. Den Angriff auf sein zweites Heimatland verfolgt der ukrainisch-schweizerische Doppelbürger mit grosser Sorge. Alex Spichale

Auf dem Balkon von Sasha Volkovs Wohnung in Lachen weht die ukrainische Flagge. Drinnen herrscht bereits eine gewisse Anspannung. Vor dem Gespräch mit der «Limmattaler Zeitung» befindet sich der Vertreter des Ukrainischen Vereins in der Schweiz in einem Telefonat mit dem Schweizer Radio und Fernsehen. Er hat sein Smartphone zwischen Tastatur und Bildschirm seines Laptops gestellt. Stehend und mit erhobener Stimme gibt er seine Einschätzungen zur Ukraine-Krise wieder.

«Wir haben das von Putin erwartet», sagt er. Er erinnert an die Besetzung der Krim 2014. Für die Ukrainerinnen und Ukrainer seien auch die nachfolgenden Jahre eine Belastung gewesen. Seine Emotionen sind in jedem Satz hör- und spürbar: «Das sind russischsprachige Kinder, die getötet werden. Da müsste Russland doch zur Vernunft kommen.»

Sprachrohr der ukrainischen Diaspora in der Schweiz

Volkov ist in diesen Tagen ein gefragter Mann. Der 46-Jährige ist zum Sprachrohr der ukrainischen Diaspora in der Schweiz geworden. Das liegt mitunter auch daran, dass er als ehemaliger Dolmetscher und wegen seiner bisher über 20 Jahre in der Schweiz sehr gut Deutsch spricht. Ob im Livestream bei «20 Minuten», porträtiert vom «Tages-Anzeiger» oder als Diskussionspartner in der Sendung «Club» des SRF: Wortgewandt erklärt der IT-Berater den Schweizerinnen und Schweizern den Ukraine-Konflikt, den er lieber Russland-Konflikt nennt, und kommentiert die Aussenpolitik des Westens und der Schweiz, die er als zu zögerlich empfindet.

Vor allem aber äussert er sich zur aktuellen Lage vor Ort, über die er sehr genau unterrichtet ist. Einerseits verfolgt er aufmerksam die ausländische Medienberichterstattung. Andererseits hat der ukrainisch-schweizerische Doppelbürger Familie und Bekannte in der Ukraine, mit denen er – so gut es eben geht – in Kontakt bleibt. Seine Eltern leben in der Nähe von Kiew. Kurz vor unserem Gespräch hätten russische Truppen eine Brücke in der Nähe zerstört und dabei auch die Internetleitung getroffen, erzählt Volkov. Sein Vater habe rechtzeitig noch mobiles Internet einrichten und somit die Kommunikation aufrechterhalten können.

Sein 76-jähriger Vater ist bereit, zu kämpfen

Seine Eltern, beide 76 Jahre alt, besitzen ein Haus auf dem Land. Angriffe habe es noch keine gegeben in ihrem Gebiet.

«Momentan sitzen sie zu Hause, vielleicht gibt es ab und zu Gartenarbeit zu verrichten. Wenn die Sirenen heulen, müssen sie in den Keller»,

schildert Volkov die momentane Situation vor Ort. Seine Eltern seien abgehärtet, sagt er. Eine Reise an die Grenze, geschweige denn in die Schweiz, wäre jedoch nicht zuletzt wegen ihres Alters ein schwieriges Unterfangen. Plan A sei der Verbleib in Kiew, Plan B die Reise in die Schweiz. Sein Vater sei allerdings auch bereit, zu kämpfen, wenn es sein müsse, so Volkov.

Seine Stimme bebt, wenn er über all die Geschehnisse in der Ukraine spricht, die sich innert weniger Tage zugetragen haben. Er habe wenig geschlafen, sagt Volkov. Die Krise ist eine unmittelbare für ihn, seine Frau und seine drei Kinder. Hier in Lachen, in knapp 1800 Kilometer Entfernung von der Ukraine, ist die Anspannung gross. Die Situation sei schon nach der Krim-Besetzung durch Russland schwierig gewesen, erklärt Volkov. Doch nun sei vieles nochmals anders:

«Man kämpft jetzt ums Überleben.»

Zögern der EU nach Krim-Besetzung als Auslöser für den Krieg

Am Montag trat Volkov an einer Kundgebung am Zürcher Münsterhof als Redner auf, an der auch Corine Mauch (SP) sprach. Das in den ukrainischen Farben Blau und Gelb beleuchtete Grossmünster im Hintergrund kritisierte die Zürcher Stadtpräsident den von Russland geführten Krieg aufs Schärfste. Das Verhalten des «russischen Autokraten-Regimes» nannte sie «dreist», «voller Lügen», «niederträchtig», wie die NZZ berichtete. Putin persönlich müsse für den Angriffskrieg zur Rechenschaft gezogen werden.

Ein Blick auf die zahlreichen Teilnehmer der Kundgebung in Zürich. Viele hielten Schilder oder trugen die Farben der Ukraine. Michael Buholzer / Keystone Das Stadthaus in Zürich wurde als Zeichen der Solidarität in den Farben der ukrainischen Flagge beleuchtet. Michael Buholzer / EPA Auch das Grossmünster wurde in blau und gelb, den Nationalfarben der Ukraine, angestrahlt. Im Vordergrund zündet eine Frau eine Kerze an. Michael Buholzer / EPA Im Grossmünster fand ein interreligiöses Gebet der Religionen statt. Michael Buholzer / Keystone Eine in einer ukrainischen Flagge gekleidete Frau weint. Michael Buholzer / EPA Mit einem Herz in den Farben der ukrainischen Flagge bekundet eine Frau ihre Solidarität mit der Ukraine. Michael Buholzer / EPA Menschen zünden Kerzen an in Solidarität mit der Ukraine. Tobias Garcia Viele Teilnehmer der Kundgebung hielten Schilder. So auch diese Frau auf deren Schild «Freedom unites us» - Frieden vereint uns - steht. Tobias Garcia Andere Teilnehmer trugen die ukrainische Flagge um sich gewickelt. Tobias Garcia Auch Kerzen waren überall zu sehen. Tobias Garcia Zürcher Stadtpräsidentin Corinne Mauch (SP) hielt eine Rede. Tobias Garcia Auch traditionelle ukrainische Kleidung war zu sehen. Tobias Garcia Die Nachricht auf den Plakaten der Teilnehmer ist klar: «Putin hands off Ukraine» - Putin lass die Hände von der Ukraine. Michael Buholzer / EPA Mehrere tausend Menschen kamen zur Kundgebung in Zürich. Michael Buholzer / EPA Ein Mann trägt eine ukrainische Flagge durch die Altstadt. Michael Buholzer / KEYSTONE Die ukrainischen Nationalfarben gelb und blau waren überall zu sehen, auch in den Haaren einzelner Teilnehmer. Michael Buholzer / EPA

Volkov sieht das auch so. Seiner Meinung nach hat die Schweiz richtig reagiert, als sie sich am Montag den von der EU verhängten Sanktionen gegen Russland angeschlossen habe – auch wenn dieser Entscheid hätte schneller fallen können, wie er findet. Zusätzlich fordert Volkov, dass die Schweiz hiesige Firmen, die mit Russland Handel betreiben, stärker unter die Lupe nimmt. Er erklärt:

«Mit ihren Geschäften finanzieren sie den Krieg indirekt mit.»

Er nennt explizit auch die Nord Stream AG, welche die Gaspipeline zwischen Russland und Deutschland betreibt. Das Schwester-Unternehmen Nord Stream 2 AG, ebenfalls mit Sitz in Zug, hat wegen der kürzlich gesprochenen Sanktionen gegen Russland Konkurs angemeldet, wie am Dienstag bekannt wurde.

Es sei schade, habe man das Projekt nicht früher gestoppt, findet Volkov. Das zögerliche Handeln der EU nach der Krim-Besetzung 2014 sei der Auslöser für den jetzigen Krieg. Mindestens die Hälfte der heutigen Sanktionen hätte nach Ansicht von Volkov schon damals ergriffen werden müssen. «Die damaligen Sanktionen waren lächerlich. Sie haben sich lediglich auf die Krim beschränkt. Moskau musste keinerlei Konsequenzen tragen.»

«Wenn Putin nicht gestoppt wird, kommt es zu einer humanitären Katastrophe»

Russlands Präsident Wladimir Putin wolle den ukrainischen Staat zerstören und zusammen mit Belarus eine Art neue Sowjetunion aufbauen, sagt Volkov. Putin habe jedoch zu kurzfristig gedacht. Volkov führt aus:

«Es ist das eine, ein Land einzunehmen. Das andere ist, dieses zu halten – und nochmals etwas anderes ist es, das Land auch zu regieren.»

Dafür brauche es Beamte. Die lokale Bevölkerung hasse jedoch die russischen Invasoren. Das Ergebnis: ein instabiler Staat. Volkov ist sich sicher: «Wenn Putin nicht gestoppt wird, kommt es zu einer humanitären Katastrophe.»

Prognosen über den Ausgang des Krieges in der Ukraine gleichen einem Blick in die Kristallkugel. Auch Volkov will keine Einschätzung abgeben. Für ihn ist aber klar: «Wenn Russland die Ukraine einnimmt, wird sich eine riesige Wunde in Europa auftun.» Andere autokratische Staaten könnten das Vorgehen Russlands als Motivation und Vorbild für ähnliche Vorhaben nehmen, meint er. Volkovs Einstellung: «Hope for the best, prepare for the worst» – hoffe auf das Beste und bereite dich auf das Schlimmste vor.