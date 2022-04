Geflüchtete sollen in der Stadt Zürich einfacher arbeiten können

Der Zürcher Gemeinderat will, dass Geflüchtete, insbesondere aus der Ukraine, in der Stadt Zürich einfacher Zugang zum Arbeitsmarkt bekommen: So soll eine Anlaufstelle geschaffen werden für die Anerkennung ausländischer Abschlüsse und eine Jobplattform für Arbeitgeber in Fremdsprachen.

14.04.2022, 09.25 Uhr