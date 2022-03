Zürich: Hunderte Unterkünfte für Ukraine-Flüchtlinge vermittelt

Ukraine-Krieg Zürcher Empfangsstelle vermittelt mehrere hundert Unterkünfte für Flüchtlinge Mehrere tausend Geflüchtete aus der Ukraine haben bisher die Empfangsstelle in der Alten Kaserne in Zürich aufgesucht. Es konnten bereits mehrere hundert Unterkünfte vermittelt werden, vor allem in den Städten Zürich und Winterthur. 15.03.2022, 13.13 Uhr

Flüchtlinge aus der Ukraine warten auf die Registrierung vor dem Bundesasylzentrum Zürich. Michael Buholzer / KEYSTONE

Insgesamt rund 2500 Personen sollen bis am Mittwochabend für den Schutzstatus S registriert werden, wie Sicherheitsdirektor Mario Fehr (parteilos) am Dienstag an einem Medienanlass in der Empfangsstelle sagte. Ab Donnerstag werde sich der Bund um den gesamten Registrierungsprozess kümmern.