Zürich: Alterszentrum St. Peter und Paul nimmt Flüchtlinge auf

Ukraine-Krieg Alterszentrum St. Peter und Paul nimmt 200 Flüchtlinge auf – Zürcher Kirche spendet 150’000 Franken Im Alterszentrum St. Peter und Paul werden ab Ende März ukrainische Flüchtlinge aufgenommen. Es wird zu einem von mehreren Durchgangszentren des Kantons Zürich. Bereits Ende März soll der Platz für rund 200 Personen bereitstehen. 17.03.2022, 09.58 Uhr

Seit Mitte März steht das Alterszentrum St. Peter und Paul leer. Geplant war nach der Schliessung eine Zwischennutzung, bevor im Herbst 2023 der Startschuss zum Umbau zu neuen Alterswohnungen erfolgt.

Aufgrund der aktuellen Lage wurde kurzfristig entschieden, dass die Zwischennutzung in Form eines kantonalen Durchgangszentrums für ukrainische Flüchtlinge geschehen soll. In den Durchgangszentren bleiben die Flüchtlinge zur Abklärung und werden dann an die Kantonsgemeinden zur definitiven Betreuung weitergegeben.

Nutzung des Alterszentrums neu definiert

Seitens Katholisch Stadt Zürich und der Stiftung St. Peter und Paul war die ursprüngliche Absicht, das Alterszentrum während der Ukraine-Krise als Wohnraum für Flüchtlinge zu betreiben. Aufgrund der Flüchtlings-Strategie des Bundes und des Kantons musste diese Form der Nutzung allerdings neu definiert werden.

Katholisch Stadt Zürich ist gewillt, in dieser zweiten Phase dann für die Begleitung der Flüchtlinge im sozialen Bereich eine aktive und wichtige Rolle zu spielen. Dies wird dann der Fall sein, wenn das Alterszentrum St. Peter und Paul nach der ersten Phase der Flüchtlingshilfe nicht mehr als kantonales Durchgangzentrum benötigt wird und dann durch das Sozialamt der Stadt Zürich neu für die Flüchtlingshilfe genutzt werden kann.

Zürcher Kirche spendet 150’000 Franken

Die Kirche engagiert sich aber auch direkt vor Ort: Die Zürcher Kantonalkirche und Katholisch Stadt Zürich spenden gemeinsam 150’000 Franken für die notleidende Bevölkerung. Weitere substanzielle Nothilfe-Leistungen werden zur Zeit von den kirchenpolitisch zuständigen Gremien geprüft. (liz)