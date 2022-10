Kanton nutzt Zivilschutzanlage Dietlikon für Ukraine-Flüchtlinge

Kanton nutzt Zivilschutzanlage in Dietlikon für Ukraine-Flüchtlinge

Weil so viele Schutzbedürftige aus der Ukraine in die Schweiz flüchten, werden die Unterkünfte knapp. Der Kanton kann nun befristet die Zivilschutzanlage Rotacher in Dietlikon nutzen. Sie wird für 120 Personen eingerichtet.