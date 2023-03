Uitikon: Waldegg-Bühne begeisterte mit «Än grossä Bschiss»

Uitikon Als der Lottomillionär stirbt, will sich das Dorf das Geld unter den Nagel reissen Die Premiere des Theaterstücks «Än grossä Bschiss» der Waldegg-Bühne am Samstag hat die Lachmuskeln der Gäste im Üdiker-Huus nicht geschont. Regisseur Jürg C. Maier hat seinen Akteuren alles abverlangt. Enzo Grieco 05.03.2023, 14.35 Uhr

Die Dorfbewohnerinnen und -bewohner warten gespannt auf die Ziehung der Lottozahlen. Bild: Enzo Grieco Fredi Jucker wird als möglicher Lottomillionär umschwärmt. Bild: Enzo Grieco Heiteres Treffen in der Wirtschaft zum Ochsenboden? Bild: Enzo Grieco Nick Jucker, der Lottogewinner, ist tot. Bild: Enzo Grieco Noch tanzen Maria Nardi und Fredi Jucker ausgelassen. Bild: Enzo Grieco Michi Jucker führt mit Hilfe von Köbi Jucker den Lottobeamten Hauke Peter Flötotto hinters Licht. Bild: Enzo Grieco Ein Unfall mit tödlichem Ausgang wird gefeiert. Bild: Enzo Grieco Das Ensemble erntet den wohlverdienten Applaus. Bild: Enzo Grieco

Wie immer am Samstag schauen sich einige Dorfbewohnerinnen und -bewohner von Schönörtli im Tösstal in der Wirtschaft zum Ochsenboden gemeinsam die Ziehung des deutschen Zahlenlottos an und träumen vom grossen Geld. Wenig später wird bekannt, dass der Gewinner aus dem eigenen Dorf stammt. Nur dumm, dass der Glückliche vor lauter Freude verstorben ist.

Das Theater nimmt seinen Lauf, als entschieden wird, den Toten auferstehen zu lassen und dessen Tod vor der Lottogesellschaft zu verheimlichen. Natürlich mit dem Ziel, die Lottomillionen einzukassieren und die Summe untereinander aufzuteilen. Doch hierfür müssen die Dorfbewohnerinnen und -bewohner den aus Deutschland angereisten Lottobeamten Hauke Peter Flötotto hinters Licht führen.

Die Drehbühne begeisterte das Publikum

Mit pointierten Sprüchen führte die Waldegg-Bühne Uitikon das Publikum am Samstag durch diese irrwitzige und konfuse Geschichte. Sie servierte eine Liebesbeziehung, Ohrwürmer sowie Weisheiten wie zum Beispiel «wo das Schwein endet, beginnt die Wurst». Die Premiere des Theaterstücks «Än grossä Bschiss» vermochte die 125 Gäste im Üdiker-Huus zu begeistern. Regisseur Jürg C. Maier verlangte den Akteurinnen und Akteuren in seiner Produktion alles ab.

Das Publikum wiederum bedankte sich mit grossem Beifall für die Aufführung und schwärmte auch danach noch davon. Jean Claude Schaffhauser aus Altstetten etwa fand das Stück sehr lustig und lobte das «hervorragende» Bühnenbild mit der Drehbühne. Ina Hasenöhrl und Raffi Heinrich aus Zürich fanden die Geschichte packend und unterstrichen die schauspielerischen Qualitäten.

Mehr als 100 Stunden Arbeit

Nach der erfolgreichen Premiere erklärte Roland Wismer, Präsident der Waldegg-Bühne Uitikon, dass seit dem Start am 1. November mehr als 100 Stunden Arbeit in die Proben, Gestaltung sowie die Umbauten der Kulissen und die Requisitenbeschaffungen flossen. Insgesamt waren elf Schauspielerinnen und Schauspieler sowie diverse helfende Hände im Hintergrund beteiligt.

Natürlich würde er sich freuen, wenn sich auch in Zukunft handwerkliches Personal bei ihm melde, um mitzuhelfen, betonte Wismer. Sichtlich zufrieden strich auch der Regisseur Jürg C. Maier die Leidenschaft aller Mitbeteiligten und die Begeisterung hervor, welche spürbar auf das Publikum übertragen worden sei.

Weitere Aufführungen Die nächsten Aufführungen finden wie folgt statt: Freitag und Samstag, 10. und 11. März, um 20 Uhr sowie am Sonntag, 12. März, um 14.30 Uhr. Weitere folgen am Mittwoch, 15. März, um 20 Uhr und Freitag und Samstag, 17. und 18. März, ebenfalls um 20 Uhr.