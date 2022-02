Uetikon am See Wettbewerb für das Schulhaus ist entschieden: Früheres Industrieareal wandelt sich zum Gymnasium Nun steht fest wie das neue Schulareal auf dem ehemaligen Gelände der Chemischen Fabrik in Uetikon am See aussehen soll. Der Vorschlag der VPA Architektur aus Zürich hat den Projektwettbewerb gewonnen. Die Jury lobt das harmonische Zusammenspiel aus Neu- und Altbauten sowie einladend gestaltete Freiflächen. 04.02.2022, 10.01 Uhr

Zentrales Element des Siegerprojekts ist ein Neubau mit Aula und Mediothek. indievisual / VPA ARCH

Auf dem früheren Industrieareal sollen künftig in einem Langzeit- sowie in einem Kurzzeitgymnasium rund 1500 Schülerinnen und Schüler unterrichtet werden. Bis zu 500 Lernende werden die Berufsfachschule besuchen. Insgesamt beteiligten sich 31 Teams an dem Wettbewerb, wie die kantonale Baudirektion am Donnerstag mitteilte. Zentrales Element des Siegerprojekts ist ein Neubau mit Aula und Mediothek. Dieser Bau dient als Scharnier zwischen der östlich gelegenen Kantonsschule im historisch wertvollen Kammerofengebäude und der westlich neu zu erstellenden Berufsfachschule.