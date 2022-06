Üetliberg/Käferberg Ein Jahr nach dem Sturm «Bernd» wachsen jetzt Zukunftsbäume Am Üetliberg und Käferberg sollen gezielte Pflanzungen von hitzeresistenten Bäumen dazu beitragen, dass der Wald dem Klimawandel standhält. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 22.06.2022, 17.15 Uhr

Üetliberg, Hohensteinkessel: Die Sturmschneise ist ein Jahr nach «Bernd» noch deutlich sichtbar. Reto Büttner/zvg

Der Sturm Bernd riss in der Nacht auf den 13. Juli 2021 Tausende Zürcherinnen und Zürcher aus dem Schlaf. Das Unwetter hinterliess am Üetliberg und am Käferberg wüste Schneisen in den Wäldern. Umstürzende Bäume sorgten auch im städtischen Siedlungsgebiet für grosse Schäden.

Knapp ein Jahr danach erholen sich die damals arg beschädigten Waldstücke allmählich, wie Grün Stadt Zürich am Mittwoch mitteilte. Trotzdem sind die Sturmschneisen noch immer deutlich sichtbar, wie sich beim Hohensteinkessels am Üetliberg sowie im Gebiet um die Käferholzstrasse zeigt.

Das Fehlen der alten Bäume verschafft den jungen mehr Platz und Licht. Reto Büttner/zvg

«Bernd» habe vor allem ältere Bäume umgelegt. Jüngere Bäume hätten dadurch mehr Platz und Licht und somit bessere Wachstumsbedingungen erhalten. «Sie werden die entstandenen Lücken in den nächsten Jahrzehnten schliessen», heisst es in der Medienmitteilung. Schon nach dem Sturm Lothar, der im Jahr 1999 wütete, habe sich gezeigt, dass sich der Wald weitgehend von selbst erholte.

Bäume müssen vermehrt der Hitze und Trockenheit trotzen

Um die Natur zu unterstützen, pflanzten die Stadtwald-Förster vereinzelt als Ergänzung aber auch Bäume nach. Sie setzten dabei auf Baumarten, die den natürlichen Wuchsbedingungen am jeweiligen Standort entsprechen und mit der zunehmenden Trockenheit und Hitze besser zurechtkommen – sogenannte «Zukunftsbäume».

Über 800 junge Eichen wurden nach dem Sturm Bernd am Käferberg und am Üetliberg gepflanzt. Keystone

Im Üetlibergwald wurden in der Sturmschneise mehrere Hundert Eichen, Douglasien, Nussbäume und Edelkastanien gepflanzt, zudem auch Eiben. Am Käferberg waren es 800 Eichen.

«Stürme hat es schon immer gegeben und wird es immer geben», sagte Tanja Huber von Grün Stadt Zürich auf Anfrage. «Davor können wir den Wald nicht schützen. Aber wenn er kräftiger ist, übersteht er sie besser.» Deshalb betreibe Grün Stadt Zürich weiterhin Dauerwaldbewirtschaftung, die dazu führt, dass im Stadtwald gleichzeitig verschiedene Baumarten aller Altersstufen wachsen. «Das ist die Grundlage für einen vitalen Wald», so Huber.

Auch Altstetten, Birmensdorf, Aesch und Uitikon betroffen

Insgesamt raffte der Sturm Bernd im Zürcher Stadtwald 14’000 Kubikmeter Holz dahin, davon je 6000 Kubikmeter am Üetliberg und am Käferberg, vereinzelt auch in den anderen Stadtwaldgebieten. Es wurde gemäss Angaben von Grün Stadt Zürich grossteils zu Bau- und Brennholz verarbeitet.

Auch private Waldstücke der Holzkorporation Altstetten waren vom Sturm betroffen, ebenso der Birmensdorfer Wald, Teile von Aesch und Uitikon.

Zürcher Stadtrat bewilligt sechs Millionen Franken

Die Kosten, die der Sturm Bernd verursachte, liegen in Millionenhöhe. Allein für die Aufräumarbeiten und neue Pflanzungen hat der Zürcher Stadtrat am Mittwoch sechs Millionen Franken bewilligt, wie er mitteilte. Das Beheben sämtlicher Schäden dürfte noch Monate, beim Baumersatz sogar Jahre dauern.

Während Grün Stadt Zürich im Stadtwald vor allem auf natürliche Regeneration setzt und an Orten, wo dies keine Menschen gefährdet, das Totholz auch liegen lässt, galt es im Siedlungsgebiet, die umgestürzten Bäume zu ersetzen.

Das Totholz lassen die Förster zum Teil liegen. Es dient als Lebensraum für Kleinlebewesen. Keystone

Die Baumpflanzungen für das Freibad Letzigraben konnten laut Grün Stadt Zürich zum Start der Badesaison abgeschlossen werden. Das Wiederherstellen des ebenfalls von Sturmschäden betroffenen Bachwiesenparks hingegen dauere bis 2025.

Um das Stadtklima zu verbessern, plant Grün Stadt Zürich nicht nur den Ersatz der von «Bernd» umgelegten Bäume. Darüber hinaus wollen die Stadtgärtner bis im nächsten Jahr zusätzlich 1200 Bäume pflanzen, wie es weiter in der Medienmitteilung heisst. Schliesslich dienen Bäume auch dazu, Hitze zu reduzieren.

