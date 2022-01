Das müssen Sie zu den Stadtzürcher Wahlen am 13. Februar wissen

Übersicht Wahlen in Zürich: Das müssen Sie wissen Am 13. Februar wählt die Stadt Zürich. Die Fragen sind: Hat die klare rot-grüne Mehrheit Bestand? Wer folgt auf AL-Stadtrat Richard Wolff? Warum fordert niemand Stadtpräsidentin Corine Mauch heraus? Und: Wie schneiden die Corona-Massnahmengegner ab? Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 04.01.2022, 04.00 Uhr

Weiter mit rot-grüner Dominanz? Über Zürichs politische Zukunft entscheidet das Stimmvolk am 13. Februar. Keystone

Neun Stadtratssitze, 125 Gemeinderatssitze und die Zukunft der grössten Schweizer Stadt: Darum geht es bei den Wahlen am 13. Februar in Zürich. Doch schauen wir uns die Sache etwas näher an.

Die Ausgangslage im Stadtrat

Karin Rykart eroberte 2018 den zweiten Stadtratssitz der Grünen zurück. Sandra Ardizzone

Die SP ist in Zürich stärkste Partei, war aber auch schon stärker – und die Konkurrenz macht Druck, auch im rot-grünen Lager. Dem neunköpfigen Stadtrat gehören heute mit Stadtpräsidentin Corine Mauch, André Odermatt und Raphael Golta drei SP-Mitglieder an. Bei den Wahlen 2018 hatte die SP den Sitz der kurz vorher zurückgetretenen Claudia Nielsen verloren. Dafür schaffte mit Andreas Hauri erstmals ein Grünliberaler die Wahl in den Stadtrat. Und die Grünen eroberten mit Karin Rykart neben Daniel Leupi ihren zweiten Stadtratssitz zurück. Die CVP (heute: die Mitte) schied aus, sowohl aus dem Stadtrat als auch aus dem Gemeinderat. Die FDP konnte ihre Doppelvertretung in der städtischen Exekutive mit Filippo Leutenegger und Michael Baumer halten; die AL mit Richard Wolff blieb ebenfalls konstant – und die SVP wie immer seit 1990 ohne Sitz im Stadtrat. Und jetzt?

Wer angreift und wer ausscheidet

Stadtrat Richard Wolff (AL) tritt nicht mehr an. Alexandra Wey/Keystone

Richard Wolff (AL) tritt als einziger der amtierenden Zürcher Stadträte bei den Wahlen am 13. Februar nicht mehr an. Die acht übrigen Bisherigen scheinen mehr oder weniger fest im Sattel zu sitzen. Vor allem Wolffs Sitz ist daher heiss umkämpft: Die SP will mit Gemeinderätin Simone Brander ihren vierten Sitz zurückerobern. Die Grünen schicken den Klimajugend-Vertreter Dominik Waser ins Rennen, um erstmals drei Stadtratssitze zu erlangen.

Josef Widler (Mitte) peilt einen Stadtratssitz an. Ennio Leanza/Keystone

Die FDP kämpft mit Kantonsrätin Sonja Rueff-Frenkel um den dritten Stadtratssitz, den sie 2013 an Wolff verlor. Die Mitte peilt mit Kantonsrat Josef Widler den Wiedereinzug in den Stadtrat an. Die SVP versucht es mit Kantonsrat Roland Scheck und Gemeinderat Stephan Iten. Und die AL kämpft mit Gemeinderat Walter Angst um den Verbleib in der Stadtregierung.

Zudem treten zur Stadtratswahl an: EVP-Gemeinderat Peter Föhn und Serap Kahriman (Junge Grünliberale).

Warum niemand gegen Corine Mauch antritt

Stadtpräsidentin Corine Mauch (SP). Severin Bigler

Die amtierende Stadtpräsidentin Corine Mauch ist 2022 die einzige Kandidatin für das Zürcher Stadtpräsidium. 2009 hatte sie es als Nachfolgerin ihres Parteigenossen Elmar Ledergerber errungen. Warum macht ihr nun niemand den prestigeträchtigen Posten streitig? Das hat mehrere Gründe: Zuletzt blieben vor vier Jahren Leutenegger (FDP) und Hauri (GLP) im Kampf um das höchste Stadtzürcher Amt chancenlos gegen Mauch. Für das Politschwergewicht Leutenegger war es nach 2014 schon die zweite Niederlage gegen die inzwischen gut etablierte Stadtpräsidentin. Und: Manche rechnen damit, dass die heute 61-Jährige zur Legislaturhalbzeit 2024 aus dem Stadtrat zurücktritt. So erklärte SVP-Stadtparteipräsident Mauro Tuena, man wolle sich Ressourcen für dieses Szenario aufsparen. Nicht nur im bürgerlichen Lager gibt es Hoffnungen, Mauchs Posten übernehmen zu können, sollte sie dereinst zurücktreten: Auch die Grünen mit Daniel Leupi, der seit 2010 Stadtrat ist, sollen Ambitionen auf das Stadtpräsidium haben. Doch da eine Kandidatur gegen Mauch gegenwärtig wohl aussichtslos wäre, ist Zürichs erste Stadtpräsidentin nun bei den Wahlen am 13. Februar unangefochten.

Die Ausgangslage im Gemeinderat

Die 125 Sitze im Zürcher Stadtparlament verteilen sich aktuell wie folgt: SP (43 Sitze), Grüne (16) und AL (10) haben zusammen die absolute Mehrheit. Hinzu kommen, je nach Thema, das zur Debatte steht, noch Stimmen der GLP (14) und EVP (4). Dem stehen als bürgerliche Opposition die FDP (21) und die SVP (17) gegenüber. Die CVP (heute: die Mitte) schied vor vier Jahren aus dem Zürcher Gemeinderat aus, da sie in keinem der Wahlkreise die Fünf-Prozent-Hürde überwand.

Neben den etablierten Parteien, zu denen auch die Partei der Arbeit zählt, treten zu den Zürcher Gemeinderatswahlen in manchen Wahlkreisen mehrere bisher weitgehend unbekannte Gruppierungen an. Sie heissen: I love Zürich, Volt und Freie Liste. Letztere positioniert sich als Gegnerin von Coronamassnahmen.

Eine krasse Trendwende ist nicht in Sicht

Prognosen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen, besagt ein Bonmot. Doch so viel Prognose sei gewagt: Eine krasse Trendwende ist bei den Stadtzürcher Wahlen am 13. Februar nicht zu erwarten. Das Stadtzürcher Stimmvolk hat die Politik der rot-grünen Stadtrats- und Parlamentsmehrheit in den Sachabstimmungen der letzten Jahre zumeist klar unterstützt. Schwergewichtig zielt diese auf den Erhalt und Bau günstiger Wohnungen sowie auf den Umbau von einer autogerechten zu einer auch velo- und fussgängergerechten Stadt mit starken öffentlichen Verkehrsmitteln ab. Diese Ziele dürften in Zürich mehrheitsfähig bleiben. Und wenn sich jetzt im Wahlkampf angesichts der rot-grünen Pläne für einen Tempo-30-Ausbau FDP und SVP als Verteidiger der öffentlichen Verkehrsmittel inszenieren, wirkt dies nur bedingt glaubhaft; bislang zählte für das bürgerliche Lager in erster Linie der motorisierte Individualverkehr.

Allerdings: Eine klare rot-grüne Mehrheit, wie sie im Stadtparlament aktuell vorherrscht, ist auch für Zürich keineswegs selbstverständlich. So herrschte im Gemeinderat von 2014 bis 2018 noch eine Pattsituation. Es brauchte vor vier Jahren massive Verluste der SVP, das Scheitern der CVP und entsprechende Gewinne von Rot-Grün, um das Gleichgewicht im Parlament aufzuheben.

Ein Faktor war dabei die grüne Welle. Deren Themen bleiben wohl aktuell, auch wenn die Coronapandemie derzeit vieles überschattet. Ein anderer Faktor war die No-Billag-Initative, die 2018 gleichzeitig mit den Stadtzürcher Wahlen zur Abstimmung kam und vor allem links der Mitte mobilisierte. Ob sich so ein Effekt mit den am 13. Februar anstehenden eidgenössischen Abstimmungen, etwa zur Medienförderung, wiederholt, scheint fraglich.

