Fasnacht 2022 in der Region Zürich: Wo findet sie statt?

Übersicht Fasnacht 2022 in der Region Zürich: Auf welche Anlässe Narren und Närrinnen sich freuen können und welche abgesagt wurden Die Fasnacht bringt normalerweise auch in der Region Zürich Narren und Närrinnen in Stimmung. Zum dritten Mal in Folge kommt den Veranstaltern nun aber die Pandemie in die Quere. Doch nicht alle haben die Fasnacht aufgegeben: So mancher Anlass findet trotzdem statt, wenn auch in abgespeckter Version. Ein Überblick. Laura Drott 04.02.2022, 05.00 Uhr

Auch wenn die Region Zürich nicht zu den Hochburgen der Fasnacht gehört, bekommen Narren und Närrinnen viel zu bieten. (Archivbild) Keystone

Das dritte Jahr in Folge beschäftigt auch die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler im Kanton Zürich und der ganzen Schweiz die Coronapandemie. Wegen der unplanbaren Lage waren daher auch 2022 Veranstalter dazu gezwungen, ihre Anlässe abzusagen. Doch nicht alle sind diesen Weg gegangen. Einige Fasnachtsanlässe werden in einer abgewandelten Form stattfinden. Auf Umzüge wird nach bisherigem Stand grösstenteils verzichtet, doch feiern können Närrinnen und Narren trotzdem. Hoffnung auf einen Umzug besteht weiterhin in Urdorf, Rüti und Pfäffikon.

Zudem teilte der Bundesrat am 3. Februar mit, dass er weitgehende Lockerungen in Konsultation schickt. So könnten bereits am 17. Februar alle Massnahmen fallen. Daher sind kurzfristige Änderungen in Sachen Fasnacht möglich. Unsere Übersicht wird laufend aktualisiert.

Die traditionelle Urdorfer Fasnacht lockt im März 2022 mit dem Motto «anno dazumal». Nach dem aktuellen Stand wird diese stattfinden. «Wir sind trotz der aktuellen Lage nach wie vor an der Planung unserer Fasnacht 2022 Anfang März. Noch haben wir die Flinte nicht ins Korn geworfen», teilte die Clique Schäflibach auf ihrer Website mit. 2021 und 2020 fiel die Fasnacht der Pandemie zum Opfer. Für die Anlässe vom 4. bis 12. März ist es daher weiterhin möglich, sich als Teilnehmer und Teilnehmerin anzumelden – zum Beispiel als Guggen, Cliquen und Zünfte.

Die Eröffnung am 15. Januar samt traditioneller Schirmherren-Inthronisation musste zuvor pandemiebedingt abgesagt werden. Darum bleibt der Schirmherr von 2020, Othmar «de Wurster» Gut, nun länger im Amt. Letztlich ist es dennoch möglich, dass es bei den bisher geplanten Anlässen kurzfristig zu Änderungen kommen könnte. «Ob sie dann tatsächlich stattfindet, können wir zum heutigen Zeitpunkt allerdings nicht garantieren», heisst es seitens des Veranstalters. Der Entscheid soll in den kommenden Tagen getroffen werden. Dass der Bundesrat weitgehende Lockerungen in Konsultation schickte, könnte dem Veranstalter nun in die Karten spielen.

Sollte die Fasnacht wie geplant stattfinden, wird am 4. März ab 20.00 Uhr die Fasnacht in der Zentrumshalle eröffnet, gefolgt vom Fasnachtsumzug mit rund 1600 Teilnehmenden am 5. März ab 14.31 Uhr und anschliessender Party sowie Maskenball in der Zentrumshalle. Am 6. März kommen kleine Närrinnen und Narren auf dem Kindermaskenball auf ihre Kosten. Beendet wird die fünfte Jahreszeit beim Restaurant Steinerhof mit der Uslumpete am 11. März und dem Konfetti-Begräbnis am 12. März pünktlich um 11.11 Uhr.

Die diesjährige Umzugsroute in Urdorf ist identisch mit der aus dem Jahr 2020:

Quelle der Kartenvisualisierung: Clique Schäflibach Urdorf

Unabhängig davon, welche Anlässe stattfinden werden, ist die Anmeldung zur 2020 eingeführten Tradition des Fasnachtsfensters bis 18. Februar möglich. Dabei können alle Einwohnerinnen und Einwohner die Fenster, den Eingang, den Garten oder die gesamte Fassade fasnächtlich schmücken. Eine Jury wird die Fenster anschliessend bewerten und prämieren. Der erste Preis beträgt 300 Franken. Aber auch Zweit- und Drittplatzierte können sich über ein Preisgeld freuen. Jeder Teilnehmende erhält zusätzlich ein kleines Präsent.

Am Fasnachtsumzug sind rund 1600 Teilnehmende beteiligt. Werner Barth / Clique Schäflibach Kostümierte Gruppen laufen durch das Urdorfer Zentrum. Werner Barth / Clique Schäflibach Der grosse Maskenball in Urdorf begeisterte 2019 für Fasnächtlerinnen und Fasnächtler. Werner Rüegg / Clique Schäflibach Musik, Getränke und Tanz sorgten für eine gute Stimmung. Werner Rüegg / Clique Schäflibach Das Konfetti-Begräbnis ist in Urdorf der Abschied der 5. Jahreszeit. Werner Rüegg / Clique Schäflibach

Die beliebte Kinderfasnacht im Limmattal musste leider bereits in den drei Gemeinden Birmensdorf, Unterengstringen und Aesch abgesagt werden. Die Anlässe hätten ursprünglich am 5., 6. und 13. Februar stattfinden sollen. In Aesch verhinderte insbesondere die aufwendige Umsetzung der Zertifikatspflicht das fasnächtliche Treiben. Jedoch können die Kinder am letzten Schultag vor den Sportferien verkleidet zur Schule kommen. Sie erhalten dort einen süssen Znüni vom Fasnachtskomitee.

Auch in Dietikon wurden die kleinen Fasnächtler und Fasnächtlerinnen dieses Jahr bereits enttäuscht. Wie 2021 musste auch 2022 die für den 29. Januar geplante Kinderfasnacht mit Umzug, Party und Hudi-Ball in der Stadthalle am 29. Januar abgesagt werden. «Das OK mit den beiden Gruppierungen Guggi-Häxe und Luschtige Dietiker bedauert es sehr, die für uns schönste Jahreszeit wieder nicht zelebrieren zu dürfen», sagte OK-Chefin Stephanie Kuhny damals. Dieses Jahr hätten 36 Schulklassen, 14 Wagengruppen und 10 Guggenmusiken am Anlass teilnehmen sollen. Auch die Guggenmusik Reppischfäger Dietikon verzichtet auf die komplette Fasnachtstour 2022.

Die Kinderfasnacht in Bergdietikon am 5. März wird nicht stattfinden. Ursprünglich wären ein Fasnachtsumzug und ein Maskenball mit Prämierung des besten Kostüms vorgesehen gewesen. Auch der Elternclub Mikado Geroldswil/Oetwil hatte sich für eine Absage der Kinderfasnacht entschieden.

In Weiningen und Urdorf ist die Kinderfasnacht weiterhin geplant. Auch wenn sie in Weiningen in einer abgewandelten Form stattfinden würde. Noch bleibt abzuwarten, ob die Anlässe durchgeführt werden können. Die neuen Entscheide des Bundesrats geben Anlass zur Hoffnung, dass die Fasnacht ins Limmattal zurückkehren wird.

Der Züri-Carneval 2022 vom 4. bis 6. März wird aufgrund der aktuellen Lage nicht stattfinden. Vor der Pandemie zogen die Anlässe viele Menschen aus Stadt und Region an. Das Narrenschiff, die Kinderfasnacht, die Jazz-Matinée, die Umzugsparade, die Uuslumpete und das Monsterkonzert auf dem Münsterhof luden jeweils zu einer Fasnachtssause in der Zürcher Innenstadt ein. Dabei ist das Monsterkonzert einer der Höhepunkte: Jede Guggenmusik spielt ein Kurzkonzert. Normalerweise sind über 600 Teilnehmende und 20’000 Zuschauerinnen und Zuschauer am Zürcher Umzug am Fasnachtssonntag beteiligt.

Ganz leer ausgehen sollen die Fasnachtsbegeisterten jedoch nicht. Aktuell feilt das Komitee noch an einer Alternative. «Trotzdem werden wir alles tun, um, falls möglich, ein Züri-Carneval-INO 2022 zu feiern», teilte die Arbeitsgruppe Züri-Carneval auf ihrer Seite mit. Dabei soll zumindest ein kleiner Teil der üblichen Fasnacht durchgeführt werden. Bis 14. Februar wird diesbezüglich ein Entscheid kommuniziert.

Eindrücke der letzten Fasnachtsfestivitäten in Zürich:

Auch in Zürich sind normalerweise die Narren und Närrinnen los. Keystone Der Umzug des Züri Carneval lädt rund 20000 Menschen zum Verweilen ein. Keystone Kostümierte Musikgruppen durchqueren die Innenstadt. Keystone Rund 600 Teilnehmende beteiligen sich am Fasnachtsumzug durch die Innenstadt. Keystone Der Umzug überquert 2019 die Münsterbrücke. Züri Carneval Auch auf dem Münsterhof ist viel los. Züri Carneval

Die Bassersdorfer Fasnacht wird unter dem Konzept «Fasnacht Light 2022» durchgeführt. Das Programm, das den Umständen angepasst worden ist, hat trotzdem einiges zu bieten. Am 24. Februar wird der Schmutzige Dunschtig mit Fasnachtseröffnung in der Mösli-Turnhalle bestritten. Am Freitag finden der Buebenmarsch und ein Maskenball in der Turnhalle statt. Letzterer wird am Samstag mit einer anderen Band wiederholt. «So können wir euch schon einmal mitteilen, dass Die Lausbuba und das Trio Wolkenbruch unsere Turnhalle zum kochen bringen werden», heisst es auf der Website des Fasnachtskomitees Bassersdorf.

Am 27. Februar wird die Fasnachtsfeier mit einem Guggengottesdienst und Festwirtschaftbetrieb im Mösli abgerundet. Auch ein Kinderumzug mit anschliessendem Kindermaskenball soll am selben Tag stattfinden. Der grosse Fasnachtsumzug und die Strassenfasnacht im Dorfzentrum am Fastnachtsmontag fallen hingegen aus.

2019 lockte der Umzug in Bassersdorf Tausende Zuschauerinnen und Zuschauer auf die Strasse. Werner Barth / Clique Schäflibach

In der Seezürcher Gemeinde Wädenswil wird die Fasnacht in abgespeckter Version stattfinden. Bereits abgesagt wurden der Nachtumzug und der Frühshoppen am 5. März. Am selben Tag werden die Dorffasnacht in den Strassen und der Turnermaskenball in der Kulturhalle Glärnisch stattfinden. Für den grossen Umzug am 6. März wird noch nach einer Alternative gesucht. Es sollen stattdessen ein Fasnachtsmärt oder andere dezentrale Fasnachtsaktivitäten im Aussenbereich auf dem Programm stehen. Auch für das Guggenkonzert wird eine Alternative gesucht.

Der Böögge-Tanz in der Kulturhalle Glärnisch wird nach aktuellem Stand durchgeführt. Der Kinderumzug am 7. März wurde abgesagt, jedoch arbeitet die Neue Fasnachtsgesellschaft Wädenswil an einem Kostümspaziergang mit anschliessender Kinderfasnacht im Aussenbereich der Kulturhalle Glärnisch. Auch die Goldplakettenversteigerung und das Abschlusskonzert sollen stattfinden.

In Bubikon werden keine Fasnachtsaktivitäten durchgeführt. Das Zusammenspiel aus unplanbarer Lage, Finanzen und Veranstaltungsgrösse führte die Fasnachtsgesellschaft zu diesem Entschluss. Auch das Hinwiler Fasnachtskomitee entschied sich gegen die Durchführung von Anlässen. Der Kindermaskenball am 1. März und der Maskenball am 4. März im Stadthofsaal in Uster sind ebenfalls abgesagt. Auch die Robehuuser Fasnacht in Wetzikon vom 19. Februar bis 21. Februar sowie die Walder Fasnacht können nicht durchgeführt werden.

Der Pfäffiker Maskenball wurde abgesagt. Der Ausliker Kinderumzug am 7. März findet hingegen statt, jedoch ist die Teilnahme auf 300 Personen beschränkt. Eine offizielle Anmeldung ist notwendig. Der Dämmerungsumzug in Grüningen wird zwar nicht stattfinden, jedoch soll die Fasnachtszeit trotzdem mit Guggenmusik und einem Knall am 5. März eingeläutet werden. Der genaue Ort wird noch bekanntgegeben.

Auch die Rütner Fasnacht wird nicht stattfinden, wie die Hilaria Rüti mitteilte. Somit fällt die Durchführung des Bierkommerses, der Maskenbälle und des Kinderumzuges am 5. und 6. März ins Wasser. In Stäfa wurde der Kindermaskenball am 7. März ebenfalls abgesagt. Auch das alljährliche Meilemer Strassenspektakel der Söihunds-Cheibe wird dieses Jahr nicht stattfinden.

In Winterthur herrschen vom 4. bis 7. März die Narren und Närrinnen über die Stadt. Fasnachtsumzüge werden in diesem Jahr keine stattfinden. Der Guggenumzug, der grosse Umzug und der Kinderumzug wurden bereits im vergangenen Jahr abgesagt. Auch hier spielt der Aufwand eines Sicherheitskonzeptes den Veranstaltern nicht gerade in die Karte. Die unsichere Lage liesse eine Planung kaum zu. Trotzdem stehen die sonstigen Anlässe noch zur Debatte. «Wir sind jedoch in engem Kontakt mit den Behörden und diversen Partnern, um zu prüfen, welche Möglichkeiten wir haben, um Fasnachtsanlässe im Jahr 2022 zu veranstalten», teilte die Fasnacht-Gesellschaft Winterthur mit.

Das Narrenbaumstellen am 4. März sowie die Altstadt-Dudlätä am 5. März sind demnach noch nicht abgesagt. An unterschiedlichen Orten der Innenstadt treten bei der Altstadt-Dudlätä geladene Guggen und Perkussionsgruppen auf und sorgen für ein vielfältiges Unterhaltungsprogramm. In den Sternen steht ebenfalls die Uslumpete am 12. März.

Auch der Rapperswiler Fasnachtsumzug vom 20. Februar wird nicht stattfinden. Andere Anlässe werden dank überarbeiteten Konzeptes der Schellegoggi Zunft und zweier lokaler Guggenmusiken sowie der Gemeinde durchgeführt. Auf dem Fischmarktplatz wird auf dem Festgelände ein sogenanntes Fasnachtsdörfli aufgestellt. Am Freitag, 18. Februar, wird die fünfte Jahreszeit in Rapperswil mit Sauwleuthenempfang und anschliessendem Maskenball eingeläutet. Samstags findet am Nachmittag die Kinderfasnacht und abends die Fasnachtsparty statt. Sonntags folgt der Frühshoppen im Festzelt mit Guggenmusik. Das diesjährige Fasnachtsmotto lautet «RAPPI-OPEN 2022».

Die Veranstaltungen finden im abgeschlossenen Gelände mit einem 2G+-Konzept statt. Wer als Närrin oder Narre an der Rapperswiler Fasnacht dabei sein möchte, muss geimpft oder genesen sein und ein zusätzliches negatives Testresultat vorweisen. Ausgenommen von der Testpflicht sind jene, die ein Zertifikat für eine Covid-19-Impfung oder für Genesene besitzen, das weniger als vier Monate alt ist.

Die Anlässe Schübeldonnerstag in Jona und 1,2 Geissebei mit Barbetrieb sowie Guggenabschlusskonzert auf dem Hauptplatz in Rapperswil wurden abgesagt.

Die aktuellen Fasnachtspläne im Kanton Schwyz wurden noch nicht gänzlich kommuniziert. Der Mäuderball am 28. Januar und die offizielle Iitrichle am 6. Januar in Einsiedeln hatten nicht stattgefunden. Der Fasnachtsumzug im Willerzell, der immer am Fasnachtssamstag durchgeführt wird, ist ebenfalls bereits abgesagt worden. Es ist abzuwarten, wie mit den restlichen Anlässen Ende Februar und Anfang März umgegangen wird.

Im vergangenen Jahr sorgte der Sühudiumzug für Schlagzeilen. Da dieser offiziell nicht als Veranstaltung gilt, drängten sich am 15. Februar 2021 über 1000 Fasnächtlerinnen und Fasnächtler ins Zentrum von Einsiedeln. Die Kantonspolizei Schwyz verteilte während des Umzuges rund 100 Ordnungsbussen.

(Stand 3.2.2022, wird laufend aktualisiert)