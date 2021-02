Bei einem Brand in einem Fahrzeugunterstand ist am Samstagabend im Weiler Chäfer (Gemeindegebiet Turbenthal) ein Sachschaden von mehreren zehntausend Franken entstanden. Verletzt wurde niemand, wie die Kantonspolizei Zürich am Sonntag mitteilte.

sda 14.02.2021, 16.29 Uhr