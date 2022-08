Trockenheit Nach Regen und Temperaturabnahme: Dübendorf hebt Feuerverbot auf Stadtgebiet auf Nach fast einem Monat hat die Stadt Dübendorf das absolute Feuerverbot aufgehoben. Der Stadtrat ruft aber weiterhin zu Vorsicht auf. 19.08.2022, 12.00 Uhr

In Dübendorf darf wieder Feuer entfacht werden. Im und beim Wald beibt das aber verboten. Themenbild: Michael Buholzer / KEYSTONE

Der Regen und die tieferen Temperaturen der letzten Tage hätten das Brandrisiko vermindert, schrieb der Stadtrat in einer Mitteilung am Freitag. Mit der Aufhebung, die ab Samstag, 12 Uhr gilt, darf auf dem Stadtgebiet wieder Feuer gemacht und grilliert werden. Weiterhin verboten ist dies in Waldnähe. Darüber entschiedet der Kanton Zürich.