Trinken Lokales Wasser hilft, sinnlose Lastwagenfahrten zu vermeiden Ein Wasserrecht aus dem Spätmittelalter half dem jungen Zürcher Unternehmen Lokales Wasser 37 auf die Sprünge. Jetzt hat es expandiert – und öffnet zum Tag der urbanen Produktion seine Türen. Matthias Scharrer 25.09.2021, 04.34 Uhr

Blick in die Abfüllanlage von Lokales Wasser 37 in Zürich Albisrieden. Bild: Matthias Scharrer

In der neu erstellten Fabrikhalle in Zürich Albisrieden rattern die Maschinen. Flaschen fahren in Reih und Glied übers Fliessband, werden mit frischem Quellwasser vom Üetliberg gefüllt, mal mit, mal ohne Kohlensäure, und mit Etiketten beklebt. «Lokales Wasser 37» steht darauf. Das Wasser ist bei diversen Zürcher Getränkehändlern, Restaurants und aktuell auch am Zürich Film Festival erhältlich. Es schmeckt nicht wesentlich anders als andere handelsübliche Trinkwasser. Aber das ist nicht der Punkt. Geschäftsführer René Luchsinger zeigt auf eine Tabelle. Sie zeigt, dass der Anteil von importiertem Trinkwasser in der Schweiz seit Jahren ansteigt. Aktuell liegt er bei 48 Prozent. Luchsinger, der ansonsten eher ruhig redet, wird etwas lauter:

«Es kann doch nicht sein, dass in einem Land, das das beste Wasser der Welt hat und das Wasserschloss Europas ist, die Hälfte des Trinkwassers importiert wird!»

Um diesen Trend zu brechen, hat Urs Grütter vor fünf Jahren Lokales Wasser 37 gegründet. Grütter ist mittlerweile im Pensionsalter und hat die Leitung der Firma an Luchsinger übergeben. Doch er lässt es sich nicht nehmen, im Firmensitz am Rennweg 37 zu erzählen, wie es zu dieser urbanen Trinkwasserproduktion kam – mit einem Zeitsprung ins spätmittelalterliche Zürich. Aus jener Zeit rührt das Wassernutzungsrecht, auf das Grütter stiess, als er den Grundbucheintrag seines Hauses überprüfte.

Das Haus am Rennweg 37 liegt inmitten der Zürcher Altstadt. Von der heutigen Bahnhofstrasse aus geht es leicht bergauf zum Ausläufer eines Moränenhügels aus der Eiszeit. Dahinter fliesst die Limmat, Wasser läge also nahe. Doch der Hügel stellt eine Barriere dar. Daher baute die Stadt Zürich im frühen 15. Jahrhundert eine Wasserleitung vom Albisrieder Üetliberg-Abhang zum Rennweg hinunter, um die dortigen Brunnen mit Wasser aus mehreren Quellen zu versorgen.

Firmengründer Urs Grütter berief sich auf das seit 1559 verbriefte Recht zur Nutzung der Albisriederleitung. Bild: Matthias Scharrer

Gut ein Jahrhundert später ersuchte der Metzgermeister Ludwig Meyer im Jahr 1559 die Stadt, das überschüssige Brunnenwasser für sein Haus am Rennweg zu nutzen. Im 17. Jahrhundert – das Haus gehörte inzwischen der Bürgermeisterfamilie Bräm – erneuerte die Stadt mit der Wasserleitung auch das Nutzungsrecht. Es sollte für alle künftigen Besitzer der Liegenschaft gelten.

Trinkwasserprojekte in Indien und Bolivien unterstützt

Darauf berief sich Grütter, nachdem er den Grundbucheintrag im Jahr 2014 überprüft hatte. Das Glas- und Porzellangeschäft im Erdgeschoss hatte er bereits früher aufgegeben, die dafür nötige Tischkultur sei verschwunden, sagt er. Es war Zeit für etwas Neues. Die Idee, lokales Wasser abzufüllen und als Trinkwasser zu verkaufen, reifte. Mit den Gewinnen sollten Trinkwasserprojekte in Ländern wie Indien und Bolivien unterstützt werden, die Grütter bereist hatte.

2016 kam Lokales Wasser 37 auf den Markt, als Produkt aus Grütters Garage. Manche zweifelten, ob es sich länger behaupten könnte. Doch fünf Jahre später ist das Unternehmen immer noch da. Und vor einem Jahr expandierte es in die neue Produktionsstätte an der Albisriederstrasse. Die Stadt habe dafür eigens von der weiterhin bestehenden Albisriederleitung Wasser abgezweigt, sagt Luchsinger, der die neue Produktionsstätte geplant hat. «Rund 3000 Flaschen pro Stunde können wir nun abfüllen», so der Geschäftsführer.

René Luchsinger Geschäftsführer Lokales Wasser 37. Matthias Scharrer

Bald auch Lokales Wasser aus Zermatt oder Schinznach?

Im laufenden Jahr habe die Firma bis jetzt eine halbe Million Liter Wasser verkauft. Im Vergleich zu den Branchengrössen ist das zwar nur ein Bruchteil. Und der Break-even, ab dem das Unternehmen gewinnbringend wäre, ist noch nicht erreicht. Grütter unterstützte daher Trinkwasserprojekte in Indien und Bolivien mit Fixbeiträgen statt Gewinnanteilen.

Doch die Macher von Lokales Wasser 37 hoffen, ihr Konzept auf andere Orte übertragen zu können – beispielsweise mit lokalem Wasser aus Zermatt und Schinznach, wo sie bereits Kontakte geknüpft haben. So liessen sich viele unnötige Lastwagenfahrten vermeiden.

Tag der urbanen Produktion Am Samstag, 2. Oktober, findet in Zürich der Tag der urbanen Produktion statt, bei dem Firmen Einblick in ihr Schaffen geben. Lokales Wasser 37 am Rennweg 37 und an der Albisriederstrasse 253 ist dabei von 11 bis 17 Uhr für Besichtigungen geöffnet.