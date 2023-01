Tourismus Schloss Laufen am Rheinfall: Mit der 50-Millionen-Sanierung käme auch ein Hotel Der Kanton Zürich plant, Schloss Laufen am Rheinfall für rund 50 Millionen Franken zu sanieren. Das Gastroangebot erhielte so mehr Platz. Neu gäbe es auch ein Hotel. Matthias Scharrer 05.01.2023, 17.29 Uhr

Von 1946 bis 2019 gab es auf Schloss Laufen eine Jugendherberge. Nun sind Hotelzimmer geplant in der Touristenattraktion, die einen eigenen Bahnhof hat. Keystone

Hoch über dem Rheinfall thront am Nordrand des Kantons Zürich Schloss Laufen. Es ist baufällig, braucht besser isolierte Fenster, neue Haustechnik, eine Ölheizung soll ersetzt werden durch eine umweltfreundlichere Erdsonden- und Holzschnitzelheizung – kurz: Schloss Laufen ist ein Sanierungsfall.

Der Kanton Zürich, dem das Schloss an einem der meistbesuchten Tourismusorte der Schweiz gehört, plant nun eine Renovation für rund 50 Millionen Franken. Dabei sollen auch gleich in jüngerer Vergangenheit hinzugefügte Bauten entfernt werden – auf dass der geschützte Teil des historischen Ensembles besser zur Geltung komme. Um das komplexe Bauprojekt aufzugleisen, hat der Regierungsrat einen Kredit von 6,7 Millionen Franken bewilligt, wie er am Donnerstag mitteilte.

Das Museum weicht dem Restaurant

Die Gesamterneuerung soll ab Ende 2024 bis 2027 stattfinden. Zuvor müsste allerdings noch der Kantonsrat dem 50-Millionen-Projekt zustimmen. Während der Bauzeit bliebe der Zugang zum Rheinfall laut Regierung gewährleistet.

Im Zuge der Sanierung ist geplant, das Schloss-Restaurant zu erweitern. Neu soll es mehr zum Rheinfall hin ausgerichtet sein. Der Rittersaal sei für Bankette oder Veranstaltungen besser einzubinden, schreibt der Regierungsrat. Eine Restaurant-Terrasse mit Blick auf den Rhein ist in einer Machbarkeitsstudie ebenfalls angedacht, wie Andreas Hürlimann, Portfoliomanager im kantonalen Immobilienamt, auf Anfrage sagt. Allerdings gelte es noch zu klären, wie diese lärmtechnisch zu gestalten wäre, angesichts des tosenden grössten Wasserfalls Europas.

Um mehr Raum für das Restaurant zu erhalten, werde das schlosseigene Museum Historama aufgelöst: «Das Museum in seiner heutigen Form wird es nicht mehr geben», so Hürlimann. Einzelne Ausstellungsstücke würden dafür im gesamten Schloss verteilt.

In den Rundturm kommen Hotelzimmer

Nebst der Erweiterung des Gastroangebots ist zudem vorgesehen, dass Schloss Laufen künftig neu auch als Hotel dient. Insgesamt sind 15 Hotelzimmer geplant, unter anderem auch im historischen Rundturm.

Früher war Schloss Laufen jahrzehntelang eine Jugendherberge. Diese wurde 2019 geschlossen.

Zuletzt waren das Schloss und der Zugang zum Rheinfall am Zürcher Rheinufer vor zwölf Jahren baulich erneuert worden. Damals stand die Erhöhung der touristischen Attraktivität im Vordergrund.

Besucherzahlen mehr als verdoppelt

Die Besucherzahlen haben sich seither laut Hürlimann mehr als verdoppelt: 2019, im letzten Jahr mit Vollbetrieb vor Corona, seien auf dem Besucherweg zum Rheinfall, der zum Schlossareal gehört, über 800'000 Eintritte verzeichnet worden.

Blick auf den Rheinfall vom Zürcher Ufer beim Schloss Laufen. Matthias Scharrer

Ziel der Erneuerung sei nun nicht nur die Renovation der Gebäude, sondern auch eine gleichmässigere Auslastung übers ganze Jahr – etwa mit Events und Seminaren auch ausserhalb der touristischen Hauptsaison im Sommerhalbjahr.

Betreiber von Schloss Laufen ist die Gastrogruppe SV Group. Doch der Kanton Zürich kassiert mit: Von den 5 Franken Eintritt, die Erwachsene beim Betreten der Besucherwege bezahlen, landen 45 Prozent in der Staatskasse. Hinzukommen noch zwei Drittel der Parkplatzgebühren, die seit letztem Sommer erhoben werden.

Nach den Bauarbeiten fliessen laut Hürlimann auch die Eintrittsgelder zu zwei Dritteln in die Staatskasse – nebst der Jahresmiete von 1,2 Millionen Franken, die die SV Group dann entrichten muss. Mit anderen Worten: Der Rheinfall ist für den Kanton Zürich ein Millionengeschäft. Da kann es sich langfristig lohnen, 50 Millionen in Schloss Laufen zu investieren.

Schloss Laufen Im Jahr 858 erstmals erwähnt Schloss Laufen hat eine über 1000-jährige Geschichte: Im Jahr 858 wurde der Sitz des Freiherren von Laufen erstmals urkundlich erwähnt. Im Mittelalter hatte das Schloss viele Besitzer, etwa den Bischof von Konstanz, das Kloster Allerheiligen Schaffhausen und den Grafen von Kyburg. 1544 kaufte die Stadt Zürich das Schloss und liess es mit einer Ringmauer und einem Torturm mit Zugbrücke sichern. Ab 1845 war es in Privatbesitz, ehe 1941 der Kanton Zürich übernahm. (mts)