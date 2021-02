Tonhalle Zürich «Wir werden hier Anfang März wieder auf die Bühne gehen» Intendantin Ilona Schmiel sagt, wie das Zürcher Tonhalle-Orchester in der Pandemie über die Runden kommt, wie sie das Defizit stopft – und was sie am Kreis 5 mag. Matthias Scharrer 13.02.2021, 04.21 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ilona Schmiel beim Interview in der Tonhalle Maag in Zürich. Bild: Severin Bigler

Das Coronajahr hat der Zürcher Tonhalle laut dem neuen Geschäftsbericht ein Defizit von knapp 1,2 Millionen Franken eingebracht. Wie stopfen Sie das Loch?

Das Minus von 1,18 Millionen Franken ist für mich keine Überraschung. Wenn wir in der Zeit, als wir nur 50 Zuschauer in den Saal lassen durften, das geplante Programm durchgespielt hätten, dann hätten wir jeden Monat eine Million Franken Defizit erwirtschaftet. Die gute Nachricht ist, dass wir im Januar 2021 eine Ausfallentschädigung vom Bundesamt für Kultur bekommen haben. Davon werden wir das Loch aus dem Jahr 2020 stopfen.

Die Pandemie ist nicht vorbei. Wie soll es weitergehen mit dem Tonhalle-Orchester?

Aktuell ist der Betrieb grundsätzlich geschlossen. Wir haben aber im Januar hier in der Tonhalle Maag unter Schutzkonzept-Auflagen mit unserem Chefdirigenten Paavo Järvi CD-Aufnahmen gemacht.

Im Januar nahm das Tonhalle-Orchester in der Tonhalle Maag Tschaikowskys Sinfonie Nr. 3 auf. Youtube

Weitere Aufnahmen sind für März geplant. Es gibt eine klare Strategie dahinter: Das, was wir jetzt tun, muss qualitativ hochwertig sein und dem Orchester nützen. Und das, was wir aufnehmen – seien es CDs oder Streamings – muss in unser inhaltliches Konzept passen. Corona ist wie ein Brennglas, das alles, was vorher schon an Herausforderungen da war, nochmals verschärft.

Was war schon da, das sich jetzt verschärft?

Die Frage, welche Themen wir inhaltlich setzen wollen. Und welche finanzielle Herausforderung wir generell haben, da wir 50 Prozent unseres Etats selbst erwirtschaften müssen. Ein grosser Anteil unserer Einnahmen betrifft ja die Billette-Verkäufe. Und in dem Moment, wo wir abhängig davon sind, was der Bundesrat oder der Kanton Zürich uns an Publikumskapazitäten im Saal erlaubt, haben wir fast keinen Handlungsspielraum mehr. Da muss ich sehr genau rechnen: Bis wohin ist es überhaupt vertretbar, mit dem Orchester weiterzumachen – und ab wann gefährde ich diese Institution?

Ist die seit über 100 Jahren bestehende Institution Tonhalle-Orchester Zürich gefährdet?

Nein. Aber es bleibt herausfordernd. Es ist Mitte Februar, und wir wissen noch nicht, was im März passiert. Für einen Betrieb mit einem grossen Orchester und einem grossen Konzertsaal ist das sehr schwierig. Wir können nur ahnen, wie es weitergeht.

Was ahnen Sie?

Ich rechne damit, dass wir noch länger keine Konzerte veranstalten können. Deswegen plane ich andere Szenarien. Wir werden hier Anfang März wieder auf die Bühne gehen und weiter proben, aufnehmen, streamen.

Bringt das Streamen im Internet nennenswerte Einkünfte?

Streaming finanziert sich nur über externe, private Geldgeber, etwa Stiftungen. Wir verdienen damit bislang kein Geld. Wir haben uns aktuell mit Idagio an einen Partner gebunden, um in der Global Concert Hall zu streamen. Dieser Stream wird von einem virtuellen Publikum bezahlt, das sich Tickets kaufen kann, um dabei zu sein. Finanziell wird das ab einer gewissen Anzahl Zugriffe interessant. Es ist eine Möglichkeit, einen Teil der Kosten, die wir mit dem Streaming haben, wieder hereinzuholen. Das ist eine Strategie, die wir weiterverfolgen.

Aber noch nicht gewinnbringend?

Nein. Aber es ist wichtig, um sichtbar zu bleiben und virtuell auf der ganzen Welt präsent sein zu können. Die Sichtbarkeit wird sich eines Tages wieder in Geld umsetzen lassen. Wir müssen attraktiv bleiben, auch für unsere Förderer, also private Stiftungen, Mäzene, Gönner, die uns auch in diesen schwierigen Zeiten sehr stark finanzieren.

Wie kommen die Musiker mit der aktuell schwierigen Situation zurecht?

Das Schwierigste für einen Musiker und eine Künstlerin ist es, nicht auf der Bühne zu sein, nicht zu proben, nicht zu spielen. Daher ist es wichtig, zu proben und aufzunehmen.

Wegen Corona gab es spezielle Auftritte: Tonhalle-Musikerinnen und -Musiker spielten in Zürcher Altersheimen. Wie geht es mit solchen Engagements weiter?

Sie mussten Open Air stattfinden, das ist bei den jetzigen Temperaturen schwierig. Aber wenn es wieder wärmer wird und die Coronasituation anhält, entstehen natürlich solche Ideen. Es gibt auch ein grosses Bedürfnis danach, sowohl bei den Musikerinnen und Musikern als auch bei denen, die damit musikalisch etwas geboten bekommen. Kleine Formationen sind wichtig. Aber das, was wir am allerbesten können, ist, uns auf der Bühne als Orchester zu präsentieren. Und das ist genau die Crux: Wir brauchen Nähe auf der Bühne, wir brauchen das Zuhören, das Miteinander. Insofern trifft die Coronakrise einen solchen Kulturbereich besonders hart.

Welche Perspektiven sehen Sie?

Eine wichtige Perspektive ist der Wiedereinzug in die gesamtsanierte Tonhalle am See im Spätsommer. Wir bereiten das schon jetzt akribisch vor. Auch dahinter liegt ein Worst-Case-Szenario. Wir verkaufen im grossen Tonhalle-Saal zwei Szenarien: Eines mit 50-Prozent-Belegung im Schachbrettmuster, eines mit 100 Prozent Publikum. Wir brauchen mindestens 50 Prozent der Publikumskapazität.

Falls das bei der Rückkehr in die Tonhalle am See nicht möglich ist: Was bedeutet das?

Dann müsste ich wieder Drittmittel besorgen.

Beim Bund?

Nein, nicht primär bei der öffentlichen Hand. Es sei denn, es geht um Coronamassnahmen und man versucht weiterhin, Ausfallentschädigungen zu beantragen und Kurzarbeit einfliessen zu lassen. Aber darüber hinaus gibt es keine öffentlichen Fördertöpfe; sondern wir müssen sehen, wie wir weitere Drittmittel akquirieren – oder bei der Planung von kostenintensiveren Projekten überlegen, ob wir uns das jetzt leisten können oder nochmals justieren müssen.

Glauben Sie, dass noch mehr private Mittel aufzutreiben sind, trotz der Krise?

In einer Krise wie jetzt ist es erstaunlich, wie solidarisch unsere privaten Geldgeber sind. Dafür bin ich unendlich dankbar. Dahinter stehen auch lang gepflegte Beziehungen unserer Institution. Aber natürlich darf so eine Krise nicht Jahre dauern.

Wir sitzen hier in der Tonhalle Maag. Die Zeit dieser Zwischenlösung als Konzertort während der Sanierung des Stammhauses geht zu Ende. Wie sehr bedauern Sie das?

«Mir blutet das Herz, diesen Ort zu verlassen», sagt Ilona Schmiel. Bild: Severin Bigler

Die Tonhalle Maag war immer als Provisorium gedacht. Aber sie ist viel besser vom Publikum angenommen worden, als wir jemals geschätzt haben. Wir haben fantastische Nachbarn und tolle Partner im Kreis 5. Und wir haben sehr viele Menschen zusätzlich erreicht, altersunabhängig, zum Beispiel viele Studierende der nahen Zürcher Hochschule der Künste. Ich mag dieses Gebiet, wo sich immer wieder Neues entwickelt, auch jetzt, da die Restaurants geschlossen sind: Plötzlich gibt es wieder einen neuen Foodtruck. Das hat alles etwas zwischen hochprofessionell und improvisiert, was sehr kreativ ist. Mir blutet schon ein bisschen das Herz, diesen Ort zu verlassen. Wir haben hier vier Jahre lang tolle Dinge machen können. Eigentlich hätten wir jetzt umziehen sollen. Wegen Corona hat sich das nochmals verschoben. Damit können wir hier einen guten Abschluss machen und im September in der Tonhalle am See hoffentlich wieder unter etwas normaleren Bedingungen beginnen.

Ilona Schmiel, geboren 1967 in Hannover, ist seit 2014 Intendantin der Zürcher Tonhalle. 1998 übernahm sie als jüngste Intendantin Deutschlands die Leitung des Bremer Konzerthauses Die Glocke. Danach war sie bis 2013 Intendantin des Beethovenfests Bonn. Schmiel ist verheiratet und lebt in Zürich.