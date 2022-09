Hyänenjungtier im Zoo Zürich eingeschläfert

Bergdietikon Tote Frau im Badezimmer war Shqiponja Isufi – Polizei nimmt offenbar den Ehemann der bekannten Kosovo-Albanerin fest

In Bergdietikon ist am Sonntag eine Frau tot in einem Badezimmer aufgefunden worden. Sie ist in der albanischen Community sehr bekannt. Die Polizei hat einen 47-Jährigen, offenbar den Ehemann der Getöteten, verhaftet. Gegen den Mann wird wegen vorsätzlicher Tötung ermittelt, die Umstände des Delikts sind noch unklar.