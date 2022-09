Tierwelt Nachwuchs bei den Tüpfelhyänen im Zoo Zürich Bei den Tüpfelhyänen in der Lewa Savanne im Zoo Zürich hat es Nachwuchs gegeben: Das fünfjährige Weibchen Tesi hat «das Kleine», wie es der Zoo in einer Mitteilung noch nennt, vor knapp zwei Wochen erfolgreich geboren. 23.09.2022, 15.00 Uhr

Mutter Tesi kümmert sich in der Lewa Savanne um ihr Jungtier. Zoo Zürich, Nicole Schnyder

In den kommenden Wochen werde sich das Jungtier meist noch im Hintergrund aufhalten, heisst es in der Mitteilung vom Freitag. Mutter Tesi wird es aber ab und zu in die Aussenanlage tragen. So könnten Besucherinnen und Besucher mit etwas Glück bereits einen ersten Blick auf den neusten Zoo-Bewohnenden werfen.