Tierwelt Drei nicht wählerische Allesfresserinnen im Zürcher Zoo Wählerisch sind sie nicht, die drei Nasenbärinnen im Zürcher Zoo: Sie fressen alles. Jetzt, wo es Frühling wird, schnüffeln sich die Südamerikanerinnen durch den Zürcher Löwenzahn. 20.04.2022, 12.19 Uhr

Der Südamerikanische Nasenbär im Zoo Zürich hat keine grossen Vorlieben bei seiner Nahrung, allerdings eine ganz spezifische Art, wie er sie zubereitet. Ennio Leanza / KEYSTONE

Der Nasenbär Nasua Nasua ist zwar kulinarisch nicht besonders wählerisch, beim Zubereiten seiner Nahrung aber durchaus geschickt: Giftige Tiere wie Raupen rollen die Nasenbären mit ihren Pfoten einfach so lange in einem Blatt hin und her, bis alle giftigen Haare und Stacheln abgerieben sind.