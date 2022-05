Neu gibt es auch diesen Wolf im Museum. Katja Jeggli

Tierwelt Der «Schlieremer Wolf» zieht im Zoologischen Museum ein Der erste Wolf im Kanton Zürich nach über hundert Jahren hatte ein kurzes Leben. Das Jungtier wurde 2014 in Schlieren von einem Zug überfahren. Als Präparat ist das Tier nun im Zoologischen Museum der Universität Zürich zu sehen. 13.05.2022, 12.33 Uhr

Der «Schlieremer Wolf» im Zoologischen Museum der Universität Zürich. Keystone

Der «Schlieremer Wolf» wurde am Freitag von Baudirektor Martin Neukom (Grüne) dem Zoologischen Museum übergeben, wie die Baudirektion mitteilte. Das Präparat wird einen Platz in der Sammlung einheimischer Wildtiere erhalten.

Ab März 2023 geht der ausgestopfte Wolf dann auf Tour: Zuerst wird er in der Sonderausstellung «Schatzkammer Wald» des Museums Burghalde in Lenzburg zu sehen sein. Anschliessend wird er im Altbau der Universität Zürich an der Karl-Schmid-Strasse 4 gezeigt.

Aus dem Bünderland eingewandert

Bei dem Tier handelt es sich um das männliche Jungtier M43 aus dem Bündner Calanda-Rudel. Auf seinem Weg nach Zürich riss der Wolf im Jahr 2013 im Glarnerland und in Ausserschwyz mehrere Schafe.

Danach streifte er auf der Suche nach einem neuen Revier durch den Grossraum Zürich, bevor er in der Nacht auf den 18. Juni 2014 in Schlieren von einem Zug überfahren wurde.

Ein aufmerksamer Jagdaufseher benachrichtige die Fischerei- und Jagdverwaltung, die den Kadaver kurz vor der Entsorgung sicherstellte. Nach Abschluss der genetischen Untersuchungen wurde das Tier vom Tierpräparator Marcel Nyffenegger rekonstruiert. (sda)