In Kartonschachtel zurückgelassen: Katzenfamilie ausgesetzt

In Kartonschachtel zurückgelassen: Katzenfamilie im Regen ausgesetzt

Eine Katzenmutter mit drei Jungkatzen wurde vor dem Gebäude der Stiftung TierRettungsDienst in Winkel im Kanton Zürich ausgesetzt. Zwei der drei Jungkatzen befanden sich in einem so schlechten Zustand, dass sie beim Tierarzt von ihrem Leiden erlöst werden mussten. Die Katzenmutter und das dritte Jungtier wurden nach der tierärztlichen Untersuchung zurück ins Tierheim Pfötli gebracht.