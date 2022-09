Zwei Dutzend Personen in Thalwil wegen Brand evakuiert

Thalwil Zwei Dutzend Personen wegen Brand evakuiert – keine Verletzte Ein Mehrfamilienhaus in Thalwil ist in der Nacht auf Mittwoch ein Raub der Flammen geworden. Zwei Dutzend Bewohnerinnen und Bewohner mussten evakuiert werden. Verletzte gab es nicht. Die Höhe des Sachschadens und die Brandursache waren am Morgen unbekannt. Michelle Künzler 21.09.2022, 10.11 Uhr

Der Löscheinsatz in dem äusseren der drei zusammengebauten Mehrfamilienhäuser in Thalwil gestaltete sich schwierig. Kapo ZH

Die Brandmeldung ging am Dienstag gegen 23.15 Uhr ein, wie die Kantonspolizei mitteilte. Die Feuerwehr traf schwierige Verhältnisse an, weil das Brandobjekt als äusseres Haus in einer Reihe mit zwei weiteren Mehrfamilienhäusern steht. Die Rettungskräfte verhinderten in einem mehrstündigen Einsatz das Übergreifen der Flammen auf diese Gebäude.