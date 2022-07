Tempo 30 «Freie Fahrt für den Bus»-Initiative in Winterthur kommt zustande Die kommunale Volksinitiative «Freie Fahrt für den Bus – kein flächendeckendes Tempo 30» in Winterthur ist zustande gekommen. Von den 1'141 geprüften Unterschriften waren 1'050 gültig. Nötig waren 1'000 Unterschriften. 15.07.2022, 09.18 Uhr

Die Mitte und die EDU wollen in Winterthur verhindern, dass auf Strecken mit Bus- und Postautoverkehr Tempo 30 eingeführt wird. Symbolbild: Georgios Kefalas / KEYSTONE

Vors Volk kommt die Vorlage jedoch noch länger nicht: Der Stadtrat hat noch bis am 8. Dezember Zeit, über die rechtliche Gültigkeit der Vorlage zu entscheiden. Bis dann kann er auch noch prüfen, ob er einen Gegenvorschlag ausarbeiten will, wie er am Freitag mitteilte.