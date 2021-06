Tausende Frauen demonstrieren in Zürich Die Kundgebung zum Frauenstreiktag zog lautstark und farbenfroh vom Limmatquai quer durch die Zürcher Innenstadt. Matthias Scharrer 14.06.2021, 19.46 Uhr

Kurz nach 18 Uhr begann der Umzug zum Frauenstreiktag durch die Zürcher Innenstadt. Matthias Scharrer

«Wow, wir sind so viele», sagte eine Demonstrantin, als sie mit ihren Kolleginnen in Richtung Limmatquai zog. Dort hatten sich am Montagabend gegen 18 Uhr Tausende Demonstrantinnen versammelt, um zum Abschluss des Frauenstreiktages durch die Innenstadt via Paradeplatz zum Helvetiaplatz zu ziehen. «Care-Streik» und «Doppelbelastung ist unfair» stand auf den Transparenten an der Spitze des Umzugs. Mit einer Tanzperformance demonstrierten Frauen gegen sexuelle Belästigung und Vergewaltigung.