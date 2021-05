Winterthur «Mission Rudolf»: Wer die Bombe entschärfen will, muss tanzen Wer sich mit dem Handy auf die «Mission Rudolf» begibt, lernt die Stadt Winterthur neu kennen. Und erfährt Wissenswertes über die Kunstform Tanz. Es wird gerätselt, bis die Stadt gerettet ist. Elisabetta Antonelli 14.05.2021, 14.42 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mit dem Smartphone in der Hand und der richtigen Bewegung erschliessen sich Stück für Stück die Puzzleteile der neuen Winterthurer Tanz-Rätsel-App. Marc Dahinden

So viel vorneweg: Winterthur erstarrt nicht, denn die Bombe des Übeltäters namens Rudolf konnte entschärft werden. Doch um der Lösung auf die Spur zu kommen, brauchte es am Auffahrtsmorgen viel Geschick, Scharfsinn und etwas Geduld. Das Ermittlerinnenduo hat es geschafft.

«Mission Rudolf» heisst das Rätsel, das mit dem Smartphone mitten in der Stadt gespielt wird. Grundlage ist ein Fall, der die Polizei beschäftigt: Rudolf, ein leidenschaftlicher Tänzer, hat eine Bombe gelegt. Wird diese nicht gefunden und entschärft, geht sie in die Luft. Das austretende Gas lässt die Winterthurerinnen und Winterthurer erstarren. Rudolf hat aber einen Hintergedanken. Er will viel lieber, dass sich die Menschen bewegen. Deshalb lässt er sie knobeln und dabei den Tanz in allen Facetten entdecken. Mit dem gefundenen Code lässt sich die Bombe unschädlich ­machen.

Der Start ist einfach: Man lädt die App «Mission Rudolf» gratis im App-Store runter, und schon geht es los, egal wo man ist. Drückt man auf «Spiel starten», meldet sich Christian Janz von der Kriminalpolizei. Er erzählt von diesem verrückten Mann, der beim Polizeiposten vorbeikam – Rudolf. Die Aufgabe ist schnell klar.

«An fünf Orten in der Stadt habe ich einen Teil des Passworts versteckt, das ihr braucht, um die Bombe zu entschärfen»,

sagt der Verbrecher in einem Video.

«Wimmelbuch»-Illustrator gehört mit zu den Urhebern

Wir starten um 9 Uhr beim Kirchplatz und wählen als ersten Posten den Justitiabrunnen in der Marktgasse. Es ist noch wenig los in der Stadt, die Gassen sind praktisch leer, und es weht ein kühler Wind durch den «Schluuch», wie Winterthurs Einkaufsmeile auch genannt wird. Solche Insider- und Hintergrundinfos zur Stadt erhält man nebenher; denn diese werden bei jeder Szene mitgeliefert.

Die Aufgaben in der Marktgasse sind bei den beiden Theatern zu lösen, die man erst finden muss. Denn Rudolf ist als Tänzer im Theater zu Hause. Besonders gefällt uns hier, wie sich das Smartphone in ein Wimmelbild verwandelt. Die Ähnlichkeit mit dem Winterthurer «Wimmelbuch» kommt nicht von ungefähr. Denn gezeichnet hat derselbe Illustrator: Samuel Schuhmacher. Wie beim Wimmelbuch sind bunte Details und Scherze versteckt. «Romer» heisst im Spiel etwa «Gallier», «Fielmann» wird zu «Wenigmann» und ein vergessenes Einrad führt per externem Link zum Jonglierladen Jugglux, der auf der Website der «Mission Rudolf» in der Liste der Förderer genannt wird.

Hier sind Tanzfiguren und Buchstaben versteckt. Schnell merken wir, dass wir das Smartphone bewegen müssen, um all die Zeichen zu finden. Wir drehen uns mit dem Handy, und so bewegt sich automatisch auch die Marktgasse auf dem Bild. Später stellen wir fest, dass es auch geht, wenn wir stehen bleiben und das Gerät in einem bestimmten Winkel kippen. Wir schaffen es schliesslich – und lernen sogleich etwas über urbane Tanzstile, die in den USA entstanden sind wie «Krump», «Locking» oder «Breaking». Dazu zeigt uns die App kurze Filmsequenzen.

Theoretisches zu Tänzer Rudolf Laban

Ganz einfach war es nicht in der Marktgasse. Doch die nächste Aufgabe im Stadtpark fordert uns rätsel- und bewegungstechnisch noch etwas mehr heraus. Da wird es theoretisch, und es geht um den Tänzer Rudolf ­Laban, der auf dem Monte Verità geforscht und den fiktiven Rudolf beeinflusst hat. Hier müssen wir uns in Koordination üben und ein paar bestimmte Posen einnehmen, damit wir alle Fragen beantworten ­können.

Immerhin bietet das Rätsel Hilfestellungen in Form von Ermittlungsunterlagen, die es aber nur nach einer gewissen Zeit zum Download gibt. Damit und mit einer Pirouette ist das Rätsel gelöst, und wir können uns die nächsten Posten vor­nehmen. Zum Beispiel beim Theater Winterthur oder der Alten ­Kaserne. Auch zum Theater am Gleis führt uns die Mission und gleich nebenan zu «Tanzinwinterthur». Hier sind ebenfalls Tanz und Tanzwissen gefragt. Damit wird auch der Code für das Spielende geknackt. Wie genau, das soll hier nicht vorweggenommen werden.

Mischung aus Rätsel-Trail, Game und Escape-Room

«Mission Rudolf» ist eine Mischung aus Rätsel-Trail, Escape-Room und Computergame. Die Idee dazu kam Tänzerin und Choreografin Astrid Künzler vor einem Jahr im ersten Lockdown.

«Wir waren als Familie nur noch zu Hause, mein Sohn war mit Homeschooling und Gamen beschäftigt. Da dachte ich mir, es müsste eine neue Form der Tanzvermittlung geben, für Menschen verschiedenen Alters»,

sagt Künzler auf Anfrage. So kam ihr die Idee eines Spiels, das sowohl Bewegung als auch Rätseln vereint. Für die ­«Mission Rudolf» hat sie ein Team aus 25 Personen bei­gezogen, darunter auch einige Winterthurer Künstlerinnen und Künstler, die Illustrationen beisteuerten.

Lanciert wurde die App anlässlich des Tanzfestes, das Anfang Mai stattfand, und das Astrid Künzler leitet. Die «Mission Rudolf» lässt sich in Gruppen absolvieren; mindestens sollte man zu zweit sein. Knapp drei Stunden brauchte das Duo für das Rätsel. Was sagt die Initiantin dazu? «Gute Zeit!»