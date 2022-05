Swiss Beer Awards Das sind die fünf ausgezeichneten Zürcher Brauereien Zürich mag die Hauptstadt des Kantons Zürich sein, doch Winterthur ist seine Bierhauptstadt. Das zeigte sich kürzlich bei der Vergabe der Swiss Beer Awards. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 03.05.2022, 18.23 Uhr

Swiss Beer Award 2022: Insgesamt beteiligten sich 74 Schweizer Brauereien an der dritten Ausgabe des Wettbewerbs. Alex Spichale

Wer braut das beste Bier im Land? Auf diese Frage gaben die Degustationsteams des Swiss Beer Awards am Donnerstag in Baden viele Antworten: In 40 Kategorien vergaben sie Medaillen an Bierhersteller aus der ganzen Schweiz. Zu den Siegern zählen auch fünf Brauereien aus dem Kanton Zürich.