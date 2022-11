Super10Kampf: Cuche und Défago stürzen auf Mini-Velos

Nach zweijährigem Ausfall ging am Freitag die 42. Austragung des Super10Kampfes im Zürcher Hallenstadion über die Bühne. In vier Teams traten Sportlerinnen und Sportler in amüsanten Challenges wie Renntier-Slalom oder Päckli-Turmbau gegeneinander an. Die beiden ehemaligen Skirennfahrer Didier Cuche und Didier Défago legten mit Mini-Velos Bruchlandungen hin. (has)

26.11.2022, 14.12 Uhr