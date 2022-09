Stromversorgung Zürich soll dank neuen Leitungen mehr Strom erhalten In der Stadt Stadt Zürich und am linken Zürichseeufer wird die Versorgungssicherheit mit Strom erhöht: Die nationale Netzgesellschaft Swissgrid baut die bestehende 150-Kilovolt-Leitung zwischen Samstagern und Obfelden auf 220 Kilovolt aus. 01.09.2022, 14.15 Uhr

Die bestehenden grossen Strommasten in Gattikon können abgebrochen werden, wenn Swissgrid ihre neue Leitung in Betrieb nimmt. (Symbolbild) Alex Spichale

Der Grossraum Zürich sei heute von Norden her deutlich besser mit dem Höchstspannungsnetz verbunden als von Süden her, schreibt Swissgrid in einer Mitteilung vom Donnerstag.