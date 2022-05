Strommarkt Wegen Ukraine-Krieg: EKZ-Präsident Rolf Schaeren kündigt höhere Tarife für Stromlieferungen an Der Ukraine-Krieg wirkt sich auch auf die Zürcher Strompreise aus: Im Kantonsrat kündigte Rolf Schaeren, Verwaltungsratspräsident der Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) eine «grössere Preiserhöhung» an. Nun setzt EKZ vermehrt auch auf Windkraft. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren Aktualisiert 30.05.2022, 17.10 Uhr

Woher soll der Strom künftig kommen? Die Parteien sind sich uneinig – und erwarten vom Regierungsrat strategische Führung. Keystone

«In diesem Geschäftsjahr weht uns ein rauer Wind entgegen, insbesondere wegen des Kriegs in der Ukraine», sagte Rolf Schaeren. Der scheidende Dietiker Finanzvorstand (Die Mitte) ist Verwaltungsratspräsident der Elektrizitätswerke des Kantons Zürich. Und er machte bei seinem Auftritt am Montag im Kantonsrat klar, was dieser raue Wind auf dem Energiemarkt für die Zürcher Kundschaft bedeutet: 2023 werde es eine «grössere Preiserhöhung» geben. Wie stark die EKZ-Tarife ansteigen, liess er offen.

Doch die Preiserhöhung ist nicht die einzige Folge für den ohnehin wegen des Klimawandels im Umbruch befindlichen Strommarkt: EKZ wolle weiterhin die Stromproduktion im Inland stärken, so Schaeren. Bisher bildeten Solarenergie und Wasserkraft die Schwerpunkte. Nun lege EKZ den Fokus zudem vermehrt auf den Ausbau der Windenergie.

Damit ist nicht die Nutzung des rauen Windes wegen der Ukraine-Krise gemeint, sondern zunächst einmal Wind im näheren Osten: Der Kanton Thurgau plane acht Windkraftanlagen und habe dafür EKZ als Geschäftspartner gewählt, so Schaeren.

«Sie werden keine Chance haben im Kanton Zürich»

Mit der Nutzung einheimischer Windenergie rückt ein Geschäftsfeld in den Fokus, das sich bisher – anders als etwa in Deutschland und Frankreich – kaum beackern liess. Grund dafür war häufig der Widerstand von Landschaftsschützern. So blieb das Projekt der Stadtzürcher Elektrizitätswerke EWZ für den Windpark Mollendruz in der Waadt jahrelang blockiert.

Im Kantonsrat, wo er wegen der alljährlichen Abnahme des Geschäftsberichts sprach, bekam EKZ-Präsident Schaeren denn auch Skepsis der Ratsrechten zu spüren: «Sie werden keine Chance haben mit der Ausscheidung von Windenergiezonen im Kanton Zürich», sagte Christian Lucek (SVP, Dänikon). Nur schon der Bau der dafür nötigen Zufahrtsstrassen zu potenziell geeigneten Standorten, etwa auf den Üetliberg oder die Lägern, würde nie bewilligt, meinte Lucek. Dennoch unterstütze die SVP die Förderung einheimischer Energie.

Von Wind- bis Atomkraft: Es braucht Prioritäten

Dabei müsse man klotzen, nicht kleckern. So werde die SVP demnächst Vorstösse im Kantonsrat einreichen, damit Sonnenenergie primär auf grossen Dächern genutzt werde.

«Mit Windenergie und Fotovoltaik können wir unseren Energiebedarf nicht decken», warf Hans Egli (EDU, Steinmaur) ein. Und fügte an: «Wenn wir den Bedarf mit Atomkraftwerken abdecken können, dann machen wir es so.»

Mitte-Politiker Schaeren gab sich diplomatisch: «Wir bemühen uns, unseren Auftrag erfolgreich zu erfüllen. Die Gewichtung ist Sache der Politik.»

Regierungsrat hüllt sich in Schweigen

Damit ist auch die vom Regierungsrat erwartete Eigentümerstrategie angesprochen. Carola Etter-Gick (FDP, Winterthur) betonte, dass Investitionen in Windparks im Ausland derzeit die drittwichtigste Geldanlage von EKZ seien. Zudem sei die Form der Beteiligung des Kantons Zürich am Energiekonzern Axpo zu überdenken. Bisher halten der Kanton und EKZ je rund die Hälfte von gut 36 Prozent der Axpo-Aktien. Etter-Gick forderte eine Vereinfachung: Entweder solle der Kanton oder die von ihm getragene EKZ die Axpo-Aktien übernehmen.

Der Regierungsrat hüllte sich während der EKZ-Debatte in Schweigen. Dafür meinte Benjamin Walder (Grüne, Wetzikon), Parteikollege des zuständigen Baudirektors Martin Neukom: Es sei gut, wenn EKZ noch mehr in der Schweiz investiere – selbst wenn dadurch die Gewinne tiefer lägen. «Eine souveräne Energieversorgung darf ihren Preis haben.»

Im vergangenen Jahr erwirtschaftete EKZ einen Bilanzgewinn von 160 Millionen Franken. Der Kantonsrat segnete den EKZ-Geschäftsbericht nahezu einstimmig ab.

Mehr Strom vom Rheinfall wäre machbar Auf der Neuhauser Seite des Rheinfalls wird schon lange Strom produziert. Auf der Zürcher Seite mit Schloss Laufen (im Vordergrund) ist der Zugang primär touristisch. Keystone Auch an der Nordgrenze des Kantons Zürich ist punkto Energie vieles im Fluss: Der Schaffhauser Kantonsrat macht den Weg frei für die Gewinnung von mehr Strom am Rheinfall. Mit 48 zu 4 Stimmen hat er am Montag der Revision des Wasserwirtschaftsgesetzes zugestimmt. Bis ein zusätzliches Rheinfallkraftwerk gebaut werden könnte, wären jedoch noch viele Hürden zu nehmen. Im revidierten Gesetz werden die Rahmenbedingungen und Maximalwerte für eine Wasserentnahme festgelegt. Fachleute gehen davon aus, dass am Rheinfall jährlich zusätzlich 90 Gigawattstunden Strom produziert werden könnten. Die Gesetzesänderung diene nur dazu, das Planungsverbot aufzuheben, betonte Kommissionspräsident Erwin Sutter (EDU). Ein konkretes Projekt gibt es nicht. In der ersten Lesung im Kantonsrat gab es zahlreiche Anträge, die die Kommission vor der zweiten Lesung nochmals beraten hat. Ausdrücklich festgehalten wird nun, dass Biotope und Artenvielfalt nur geringfügig beeinträchtigt werden dürfen sowie Arten, die auf der Roten Liste aufgeführt sind, nicht zusätzlich gefährdet werden dürfen. Bei den vorgeschlagenen Werten zur Wasserentnahme werde der Erlebniswert am Rheinfall nur geringfügig, wenn überhaupt erkennbar geschmälert ­– insbesondere wenn die natürliche Schwankungsbreite des Rheinzuflusses berücksichtigt werde, heisst es im Kommissionsbericht. Sollte es konkrete Pläne für ein zusätzliches Rheinfallkraftwerk geben, könnten diese nicht ohne die Zustimmung der Stimmberechtigten umgesetzt werden. Auch der Kanton Zürich könnte mitentscheiden. (sda/mts)

