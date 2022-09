Strommangel im Kanton Zürich Das Spektrum reicht von Spartipps bis zum geplanten Stromausfall alle vier Stunden Der Kanton Zürich und seine Gemeinden bereiten sich auf eine infolge des Ukraine-Kriegs drohende Strommangellage vor. Baudirektor Martin Neukom gibt Stromspartipps. Doch bis im Februar könnte es zu einschneidenderen Massnahmen kommen. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 27.09.2022, 16.59 Uhr

Jörg Kündig vom Gemeindepräsidienverband, Regierungsrat Martin Neukom und Daniel Bucher (EKZ) informieren über den Stand der Dinge punkto Strommangellage. Keystone

Noch herrsche der Normalzustand, hiess es am Dienstag an einer Medienkonferenz des Kantons Zürich zur drohenden Strommangellage. Doch wenn mehrere Faktoren zusammenkämen, könnte im Februar die befürchtete Mangellage eintreten: Ein harter Winter verbunden mit eingeschränkten Strom- und Gaslieferungen aus dem Ausland und einem unerwarteten Ereignis würde reichen.

Im Extremfall würde dann der Strom alle vier Stunden mal für die eine, mal für die andere Hälfte des Kantons abgeschaltet, sagte Daniel Bucher, Leiter Geschäftsbereich Netze der Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ). Für Grossverbraucher gäbe es limitierte Stromkontingente. Und der Gebrauch bestimmter Geräte würde verboten. Zuständig für das Ausrufen der Strommangellage ist der Bund. Doch der Kanton Zürich und seine Gemeinden treffen bereits Vorkehrungen.

Kanton will mit gutem Beispiel vorangehen

Baudirektor Martin Neukom (Grüne) betonte: «Wir können 90 Prozent des benötigten Stroms selber produzieren.» Das heisst: Rund 10 Prozent gälte es einzusparen. Und da die inländische Stromproduktion zu einem grossen Teil auf gut gefüllten Stauseen beruht, lohne es sich schon jetzt, Strom zu sparen. Um mit gutem Beispiel voranzugehen, plant der Kanton Zürich laut Neukom nun folgende Massnahmen:

Nicht zwingend nötige Gebäudebeleuchtungen werden ausgeschaltet. Davon betroffen sind beispielsweise das Grossmünster und die nächtliche Beleuchtung des Rheinfalls, aber auch Innenbeleuchtungen.

Energieeffizientes Lüften ist etwas, das jeder tun kann. Dabei sollten die Fenster nur kurz weit geöffnet statt stundenlang gekippt sein.

Elektrische Geräte im Stand-by-Modus verbrauchen erhebliche Strommengen, wie Messungen in den Büros der kantonalen Verwaltung ergaben. Daher sollen sie nach Feierabend und am Wochenende ganz abgeschaltet werden. Hilfreich sind dabei Steckdosenleisten mit Kippschaltern.

Die Raumtemperatur in den Gebäuden des Kantons wird auf 20 Grad beschränkt. Die Stadt Zürich gab letzte Woche bekannt, ihre Raumtemperaturen auf 19 Grad zu reduzieren. Doch so weit will Neukom nicht gehen, um das Wohlbefinden der Mitarbeitenden nicht zu gefährden.

Auf das Abschalten von Strassenbeleuchtungen verzichten der Kanton wie auch die Stadt Zürich vorerst. Hier gelte es nebst der Verkehrssicherheit auch das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu berücksichtigen. Zudem rüste der Kanton seine Strassenlaternen weiter auf stromsparende LED-Lampen um. Die Gemeinden bereiten sich ebenfalls auf eine Strommangellage vor. «Man muss zunehmend das Undenkbare denken», sagte Jörg Kündig (FDP), Präsident des Verbands der Gemeindepräsidien des Kantons Zürich.

Gemeinden schildern Notfalltreffpunkte aus

Zu den Vorkehrungen zählen Notfalltreffpunkte, die jetzt in allen Zürcher Gemeinden definiert sind (siehe: www.notfalltreffpunkt.ch) und ausgeschildert werden. Denn ohne Strom wären Informationen von Websites nicht abrufbar. Kündig geht davon aus, dass es nicht so weit kommt. Aber: «Wir müssen fürs Schlimmste planen und das Beste hoffen.»

Um den Gemeinden die Planung zu erleichtern, hat der Kanton einen Leitfaden zum Thema Energiemangellage veröffentlicht. Darin sind mögliche Einschränkungen wie das Abschalten von Schaufenster- und Reklamebeleuchtungen, Rolltreppen oder Saunen erwähnt, ebenso das Senken von Raumtemperaturen bis hin zur Schliessung von Hallenbädern und Skigebieten. Allfällige Verbote müssten vom Bundesrat angeordnet werden, heisst es im Leitfaden.

Auch die Themen Weihnachtsbeleuchtungen und Kunsteisbahnen sprach Kündig an. Er betonte: «Es geht darum, dass wir als Vorbilder handeln. Und nicht darum, dass wir symbolisch etwas tun, was das Wohlbefinden der Bevölkerung zu stark beeinträchtigt.» Wichtig sei, dass nicht von Gemeinde zu Gemeinde ein Wildwuchs an Massnahmen entstehe.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen