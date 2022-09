Strom Zürichs Weihnachtsbeleuchtungen leuchten kürzer – und in den Büros wird es kälter Eine Energiesparmassnahme jagt die nächste: Die Weihnachtsbeleuchtungen in der Zürcher City leuchten dieses Jahr kürzer, öffentliche Gebäude werden weniger beheizt und beleuchtet. Auch andere grosse Städte im Kanton planen Massnahmen zum Stromsparen. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 21.09.2022, 17.50 Uhr

Symbolträchtige Stromsparmassnahme: Die City Vereinigung Zürich reduziert dieses Jahr die Betriebszeiten der Weihnachtsbeleuchtungen. Severin Bigler

Die wegen des Ukraine-Kriegs drohende Strommangellage wirkt sich zunehmend auf den Alltag hierzulande aus. Stromsparen ist angesagt, auch bei den Weihnachtsbeleuchtungen. Wenn sie jeweils Ende November in der Zürcher Innenstadt eingeschaltet werden, drängen sich Tausende Schaulustige rund um die Bahnhofstrasse. Wird es auch dieses Jahr dazu kommen? Auf Anfrage hiess es dazu am Mittwoch bei der City Vereinigung Zürich: «Die Weihnachtsbeleuchtungen werden in Betrieb sein – aber mit reduzierten Einschaltzeiten.» Nähere Angaben will die Zürcher City Vereinigung am Donnerstag per Communiqué machen.

Das Thema ist nicht nur in Zürich aktuell. Die Schlieremer Detaillistenvereinigung Pro Schlieren empfiehlt ihren Mitgliedern, dieses Jahr auf die Weihnachtsbeleuchtung zu verzichten oder sie stark zu reduzieren. Das Shoppingzentrum Lilie in Schlieren lässt nun die Weihnachtsbeleuchtung weg. Mit dem so eingesparten Strom könnte man 1330-mal fünf Minuten heiss duschen, heisst es in seiner Mitteilung vom Dienstagabend.

Das Einkaufszentrum Glatt lässt die Weihnachtsbeleuchtung dieses Jahr weg. zvg

Das Einkaufszentrum Glatt an der nördlichen Stadtgrenze von Zürich hatte bereits am Montag bekannt gegeben, dieses Jahr auf die Weihnachtsbeleuchtung am Glatt-Tower zu verzichten. Mit dem Verzicht lassen sich laut einer Mitteilung des Glattzentrums pro Woche 2730 Kilowattstunden Strom sparen.

Maximal 19 Grad in städtischen Gebäuden

Neue Energiesparmassnahmen hat auch die Stadt Zürich geplant, wie der Stadtrat am Mittwoch bekannt gab. Zwar sei die Versorgung der Stadt mit Strom und Gas derzeit gewährleistet. Aufgrund der geopolitischen Lage wolle der Stadtrat aber dazu beitragen, eine Mangellage zu verhindern.

So werde die Raumtemperatur in Verwaltungsgebäuden im Winterhalbjahr auf maximal 19 Grad beschränkt und die Lüftungsaktivität verringert; nicht regelmässig verwendete Räume sollen fortan nur noch 15 Grad warm sein. Ausserdem schaltet die Stadt die nächtliche Beleuchtung historischer Bauten und Amtsgebäude ab. Die Umsetzung dieser Massnahmen beginnt ab sofort, wie Stadtrat Michael Baumer (FDP) auf Anfrage sagte.

Historische Gebäude in Zürich – im Bild das Fraumünster, das Stadthaus und das Zunfthaus zur Meisen – werden nachts nicht mehr beleuchtet. zvg

Bereits Anfang September hatte die Stadt Zürich beschlossen, die Wasser- und Lufttemperatur in Hallenbädern um ein Grad zu reduzieren, nur noch Quellwasserbrunnen in Betrieb zu lassen, die Beleuchtung in öffentlichen Gebäuden zu reduzieren, Fassadenbeleuchtungen und Leuchtlogos öffentlicher Gebäude auszuschalten und die Aussenreinigung von Dienstfahrzeugen zu reduzieren.

«Die Temperatur ist das, was am meisten bringt»

Michael Baumer (FDP), Zürcher Stadtrat und Vorsteher des Departements Industrielle Betriebe. Keystone

Die vor zwei Wochen ergriffenen Sofortmassnahmen bewirken für das nächste Halbjahr Energieeinsparungen von rund 865’000 Kilowattstunden, wie der Zürcher Stadtrat schreibt. Das entspreche dem Stromverbrauch von rund 1100 Haushalten im gleichen Zeitraum. Mit den nun beschlossenen zusätzlichen Massnahmen liessen sich nochmals rund zwei Millionen Kilowattstunden im nächsten Halbjahr sparen.

Mittels Sensibilisierungskampagnen will der Stadtrat nun auch die Bevölkerung und Wirtschaft vermehrt zum Energiesparen bewegen. «Die Temperatur ist das, was am meisten bringt», sagt Baumer. «Zum Beispiel ein Grad weniger heizen und weniger lang duschen.»

Strassenbeleuchtungen bleiben nachts eingeschaltet

Darüber hinaus plant der Zürcher Stadtrat weitere Energiesparmassnahmen. So sollen in städtischen Liegenschaften Gasherde und -heizungen schneller ersetzt werden. Auch den Bau von Fotovoltaikanlagen auf bestehenden Gebäuden will die Stadt laut Mitteilung rasch vorantreiben.

Verworfen hat der Stadtrat die Idee, Eisflächen der städtischen Ausseneisbahnen später in Betrieb zu nehmen. Begründung: Dies würde die Eissportvereine zu stark beeinträchtigen. Das nächtliche Abschalten der Weg- und Strassenbeleuchtungen verwarf der Stadtrat primär aus Sicherheitsgründen.

So planen die anderen grossen Zürcher Städte

Auch andere Zürcher Städte wollen vermehrt Energie sparen, wie eine Umfrage bei den fünf grössten Gemeinden des Kantons ergab. So hat Winterthur als erstes sichtbares Zeichen seine Leuchtschriften auf den Betriebsliegenschaften abgeschaltet. Der Dübendorfer Stadtrat will noch diese Woche, der Ustermer Stadtrat kommenden Dienstag über Sofortmassnahmen entscheiden.

Catherine Stocker (Mitte), Dietiker Stadträtin. Sandra Ardizzone

Die Stadt Dietikon hat mit einer Umfrage in sämtlichen Verwaltungsabteilungen Energiesparpotenzial und kritische Infrastrukturen beziehungsweise Prozesse ausgemacht, wie Stadträtin Catherine Stocker (Mitte) auf Anfrage mitteilt. Massnahmen wolle sie zu einem späteren Zeitpunkt kommunizieren. Dabei solle auch die Weihnachtsbeleuchtung zur Sprache kommen. Wobei Stocker betont, «dass Symbole und Gemeinschaftserlebnisse auch in Zeiten der Energiekrise wichtig sind, gerade wenn es zu Hause etwas kühler als normal ist».

