Streit um Axpo: SVP will den grössten Stromversorger zerschlagen ‒ auch der Regierungsrat erntet Kritik Der Vier-Milliarden-Rettungsschirm für die Axpo und eine Stellungnahme des Zürcher Regierungsrats dazu sorgten im Kantonsrat für eine heftige Debatte. Es geht um die Zukunft des grössten Stromversorgers der Schweiz, der zu 36,75 Prozent dem Kanton Zürich gehört. Matthias Scharrer 24.10.2022, 17.44 Uhr

Die Termingeschäfte der Axpo und der deswegen vom Bund aufgespannte Rettungsschirm werfen Fragen und politische Forderungen auf. Keystone

Am Ende hielt Regierungsrat Martin Neukom (Grüne) am Montag im Kantonsrat fest: Es herrsche Einigkeit darüber, künftig mehr in die inländische Energieversorgung zu investieren. Und das sei gut so. Denn: «Die Axpo ist zentral für die Versorgungssicherheit nicht nur im Kanton Zürich, sondern in der gesamten Schweiz.»

Doch wie es mit der Axpo weitergehen soll, ist alles andere als klar – obschon die Parteien durchaus pointierte Aussagen dazu machten. So forderte Rosmarie Joss (SP, Dietikon) Änderungen an den Axpo-Statuten. Konkret: Limiten mit dem Ziel, dass spekulative Stromhandelsgeschäfte im Ausland nicht die Versorgungssicherheit in der Schweiz bedrohen könnten. Es brauche zwar Stromhandel. Doch der Spekulation gelte es Grenzen zu setzen.

«Frühkapitalistischer Irrsinn» aus SVP-Sicht

Deftige Worte wählte Valentin Landmann (SVP, Zürich): Er machte beim Staatsbetrieb Axpo «frühkapitalistischen Irrsinn» aus. Und setzte noch eins drauf: Die Versorgungssicherheit der Schweizer Bevölkerung gehe der Axpo am Allerwertesten vorbei. Es könne nicht sein, dass der Stromkonzern im Besitz der Nordostschweizer Kantone Termingeschäfte tätige, die vom Umfang her fast dem gesamten Bundeshaushalt entsprächen. «Und von der eigenen Produktion bekommen wir praktisch gar nichts mehr, weil die Axpo den Schweizer Strom bereits auf Jahre hinaus verkauft hat», so Landmann weiter.

Sein Fazit: «Ideal wäre es, die Axpo in ihrer heutigen Form zu zerschlagen und aufzuteilen in eine Stromversorgungs- und eine Handelsgesellschaft.» Er hoffe, dass der Kanton Zürich dies an einer Axpo-Generalversammlung beantrage.

Rettungsschirm sorgte für Fragen

Auslöser der Debatte war eine regierungsrätliche Stellungnahme zu Fragen aus den Reihen von FDP, SVP und Mitte. Kurz gesagt, ging es darum, wie es sein konnte, dass der Zürcher Regierungsrat noch am 24. August festhielt, die Axpo sei gut aufgestellt. Bei einem weiteren Anstieg der Strompreise sei aber nicht auszuschliessen, dass sie den vom Bundesrat geplanten Rettungsschirm in Anspruch nehmen müsse. Zwei Wochen später war es dann so weit: Die Axpo teilte mit, dass der Bund auf ihren Antrag einen Rettungsschirm mit Krediten von bis zu vier Milliarden Franken für den Stromkonzern aufgespannt habe.

Der für die Energiepolitik zuständige Baudirektor Neukom erklärte, die Axpo verkaufe ihre Stromproduktion oft zwei bis drei Jahre im Voraus. Um diese Termingeschäfte abzusichern, müsse sie an der Strombörse täglich entsprechende Geldsummen hinterlegen. Nachdem am 26. August bekannt wurde, dass die russisch-deutsche Gaspipeline Nord Stream 1 erneut unterbrochen wurde, verdoppelten sich die Strompreise. Sie lagen nun 20-mal so hoch wie ein Jahr zuvor. Entsprechend erhöhten sich die von der Axpo an der Börse fälligen Absicherungssummen. Dies führte zum Antrag für den Rettungsschirm.

Axpo habe vom Rettungsschirm noch keinen Gebrauch gemacht

Neukom betonte: «Die Kreditlinie wurde von der Axpo bisher nicht beansprucht.» Und: Der Kanton Zürich werde zusammen mit dem Kanton Aargau und weiteren Eignern eine unabhängige externe Prüfung der Geschäftstätigkeit des Stromkonzerns einleiten.

Beatrix Frey-Eigenmann (FDP, Meilen), die die Anfrage an den Regierungsrat eingereicht hatte, erwiderte: «Wir können nicht verstehen, wie der Kanton Zürich als grösster Eigner zulässt, dass sich die Axpo unter den Rettungsschirm des Bundes flüchtet.» Es sei absehbar, dass nun der Bund vermehrt Einfluss nehme.

Neukoms Erklärung, wonach der Kanton auch wegen Referendumsfristen gar nicht in der Lage wäre, innert eines Tages Gelder in Milliardenhöhe zur Verfügung zu stellen, liess die FDP-Fraktionschefin nicht gelten. Im Zusammenhang mit der Coronakrise sei dies mit der Zürcher Kantonalbank ja auch möglich gewesen, gab sie zu bedenken.

Weitere energiepolitische Vorstösse Die Debatte über die Axpo im Zürcher Kantonsrat gab Anlass für energiepolitische Positionsbezüge: So plädierten Vertreter der Grünen und der EVP für einen Ausbau der erneuerbaren Energie im Inland, während die SVP die Bedeutung der Kernkraftwerke auch in Zukunft betonte. Seitens der FDP hiess es, die Schweiz sei auch punkto Energieversorgung keine Insel. Der Markt werde immer wichtig sein. Vertreter des linksgrünen Lagers wiederum sahen die Teilliberalisierung des Strommarkts als Ursache für die aktuellen Probleme des Energiekonzerns Axpo. Nach der Axpo-Debatte kamen zwei konkrete Vorstösse an die Reihe: Per Postulat forderte Barbara Franzen (FDP, Niederweningen), dass auch Wärme-Kraft-Koppelungsanlagen mit Fördermitteln gemäss dem kantonalen Energiegesetz zu fördern seien. Schliesslich liessen sich diese mit Biogas betreiben und könnten so fossile Heizungen ersetzen. Die linksgrüne Mehrheit lehnte den Vorstoss ab. Zum einen, da diese Anlagen nicht zwingend mit erneuerbarer Energie betrieben würden. Zum anderen, da sich das Geld ökologisch wirksamer einsetzen lasse für Projekte, bei denen auch der Bund für jeden Franken aus der Kantonskasse einen Franken drauflege. Eine Mehrheit fand hingegen eine Motion der Grünen. Sie verpflichtet den Regierungsrat, innert zwei Jahren darzulegen, wie sich das Potenzial einheimischer Solarenergie besser nutzen liesse.