Streitgespräch Für und Wider zur Zürcher Energiegesetz-Abstimmung: «Wir müssen schneller sein» oder «das ist zu viel des Guten» Müssen wir Öl- und Gasheizungen schneller ersetzen, für den Klimaschutz? Steigen deshalb die Mieten? Die Dietiker SP-Kantonsrätin Rosmarie Joss und Hauseigentümer-Verbandspräsident Hans Egloff (SVP, Aesch) streiten über das Zürcher Energiegesetz. Am 28. November entscheidet das kantonale Stimmvolk darüber. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 06.11.2021, 04.12 Uhr

Rosmarie Joss (SP, Dietikon) und Hans Egloff (SVP, Aesch) trafen sich auf der Redaktion der Limmattaler Zeitung zum Streitgespräch. Es geht um die Abstimmung über das kantonale Energiegesetz, die am 28. November stattfindet. Severin Bigler

Öl- und Gasheizungen verursachen laut Regierungsrat 40 Prozent des klimabelastenden CO 2 -Ausstosses. Mit dem neuen Energiegesetz sollen sie weitgehend verschwinden. Herr Egloff, Sie haben das Referendum dagegen ergriffen. Sehen Sie angesichts des Klimawandels keinen Handlungsbedarf?

Hans Egloff: Der Klimawandel findet statt, und es ist richtig, Massnahmen dagegen zu ergreifen. Ich begrüsse grundsätzlich alle Massnahmen, die helfen, den Treibhausgasausstoss zu reduzieren.

Warum dann nicht diese?

Egloff: Für den Energiebereich der Gebäude sind die Kantone zuständig. Die Regierungsräte der Kantone sind zusammengekommen, um gemeinsam eine Lösung zu finden. Das resultierte in den Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich (MukEn). Der Kanton Zürich, also Regierungsrat Martin Neukom und die links-grüne Mehrheit des Kantonsrats, haben dann noch den sogenannten Zürich-Finish draufgepackt. Das ist jetzt zu viel des Guten. Ich wehre mich gegen Bürokratie und gesetzlichen Zwang und bin grundsätzlich für Eigenverantwortung. Diese funktioniert bis jetzt relativ gut. Seit 1990 hat im Gebäudebereich der Treibhausgasausstoss um 34 Prozent abgenommen – obwohl in der gleichen Zeit die Bevölkerung um 27 Prozent gewachsen ist. Wenn man diese Entwicklung fortschreibt, würde gemäss Berechnungen des Bundes bis 2050 das Ziel von Netto-Null CO 2 -Ausstoss erreicht.

Frau Joss, trauen Sie der Eigenverantwortung nicht?

Rosmarie Joss: Wir stehen besser da als 1990, aber auch das ist nicht freiwillig gekommen. Es gab eine Energiegesetzesänderung in den 1990er-Jahren, die damals ebenfalls vom Hauseigentümerverband bekämpft wurde. Jeder Hauseigentümer, der rechnen kann, baut heute energetisch gut. Aber auch dafür brauchte es anfangs gesetzlichen Zwang.

Kommen wir mit Freiwilligkeit zum Ziel?

Joss: Wir müssen schneller sein. Zudem hat der Kanton Zürich selber Berechnungen angestellt, nach denen das Netto-Null-Ziel erst nach 2060 erreicht würde, wenn wir so weiter machen. Man muss auf die Zürcher Daten abstützen, denn die Daten des Bundes sind durch fortschrittlichere Kantone wie Basel-Stadt verzerrt. Der Kanton Zürich liegt heute mit seinen Vorschriften im hintersten Drittel. Netto-Null bis 2060 wäre viel zu spät. Heute wird bei den Einfamilienhäusern die Hälfte der Ölheizungen durch Ölheizungen ersetzt, und bei den Mehrfamilienhäusern sind es über 70 Prozent.

Und jetzt soll der Kanton mit links-grünem Zürich-Finish gegensteuern?

Joss: Es ist nicht eine links-grüne Mehrheit, die das Zürcher Energiegesetz durchgestiert hat. Auch die FDP, die Mitte und die EVP stimmten dafür. Nur die SVP nicht. Es ist ein sehr differenziertes Gesetz, wir haben eine Härtefallklausel eingebaut, zudem ist auch Biogas zulässig. Den Zürich-Finish-Vorwurf verstehe ich daher nicht ganz. Was über die MuKEn hinausgeht, ist die Pflicht zum Rechnen: Man muss CO 2 -neutrale Heizungen einbauen, ausser, diese wären über ihre gesamte Lebensdauer mehr als fünf Prozent teurer als fossile Heizungen.

Was ist für Sie der Zürich-Finish beim Energiegesetz, Herr Egloff?

Egloff: Der Zwang zum Ersatz der fossilen Heizungen durch Heizungssysteme mit erneuerbaren Energien. Das führt zu höheren Wohnkosten, und zwar bei allen. Bei Häusern aus den 1960er- und 1970er-Jahren, den klassischen Energieschleudern, langt es eben nicht, wenn man nur die Heizungen ersetzt. Sondern dazu gehört eine energetische Sanierung der Liegenschaft insgesamt. Das geht ins Geld. Und das gilt auch für Liegenschaften, die vermietet werden. Das führt nicht nur zu höheren Mieten, sondern kann auch zum Verlust der eigenen vier Wände führen, indem Vermieter die Liegenschaft leerkündigen, um so eine Sanierung durchzuführen.

Wie weit ist die Warnung vor höheren Mieten berechtigt, Frau Joss?

Joss: Die Krokodilstränen des Hauseigentümerverbands für die Mieter sind nett, aber wenig glaubhaft. Wir haben im Raum Zürich ein Problem mit den Mieten. Es gibt viel zu viele Leerkündigungen, die es nicht bräuchte, bei denen die Mieter rausgeschmissen werden, um die Mieten zu erhöhen. Dagegen sollte der Hauseigentümerverband etwas unternehmen. Im Energiegesetz gibt es keine Sanierungspflicht. Die Vermieter müssen nur einen Heizungsersatz vornehmen. Wenn der Hauseigentümer beschliesst, noch andere Sachen zu machen, ist das wie heute sein freier Entscheid und hat nichts mit dem Energiegesetz zu tun. Aufgrund der erwähnten Fünf-Prozent-Klausel können die Kosten durch den verlangten Heizungsersatz nicht wesentlich ansteigen. Zumal die Heizkosten in der Folge sinken.

Die Fünf-Prozent-Klausel besagt, dass der ökologische Heizungsersatz nur dann vorgeschrieben ist, wenn die Kosten dadurch über 20 Jahre gesehen um weniger als fünf Prozent steigen. Genügt das nicht, um höhere Mieten zu verhindern?

Egloff: Es greift zu kurz, nur die Kosten der Heizsysteme zu vergleichen. Denn ohne die energetische Sanierung der Gebäudehüllen ergibt die ganze Übung keinen Sinn. Im Übrigen haben wir das Mietrecht, mit dem man sich gegen renditegetriebene Kündigungen wehren kann. Aber es gibt Leerkündigungen aufgrund von energetischen Sanierungen, das ist passiert.

Es ist passiert, ohne dass es das nun zur Abstimmung kommende Gesetz gab ...

Egloff: Ja, weil es eben sinnvoll ist, Liegenschaften energetisch zu sanieren, freiwillig und unabhängig von diesem Energiegesetz. Aber jetzt würde man dazu gezwungen. Nur so lässt sich erklären, dass sich der Mieterinnen- und Mieterverband so schwertut mit einer Stellungnahme zu diesem Gesetz. Er gibt uns recht, indem Mieterverbandspräsident Carlo Sommaruga in Bern oben Massnahmen gegen Leerkündigungen im Zusammenhang mit ökologischen Sanierungen verlangt. Offenbar stimmt unsere Argumentation.

Rosmarie Joss ist SP-Kantonsrätin und gehört der kantonsrätlichen Kommission für Energie, Verkehr und Umwelt an. Die 38-jährige Physikerin wohnt in Dietikon. Severin Bigler

Joss: Der Mieterverband hat übrigens schon in den 1990er-Jahren keine Parole zum Energiegesetz herausgegeben. Die jetzige Vorlage macht die mietrechtliche Situation weder besser noch schlechter. Es wäre allerdings schön, wenn wir einen zusätzlichen Mieterschutz hätten. Der Vermieter macht sich heute schon eigenverantwortlich Gedanken über eine ökologische Sanierung, und er muss sich auch mit dem neuen Gesetz eigenverantwortlich solche Gedanken machen. Verpflichtet wird er lediglich zum ökologischen Heizungsersatz.

Welche Vor- und Nachteile bringt das neue Energiegesetz für Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer?

Egloff: Im Neubaubereich ändert sich eigentlich nichts. Es ist unstrittig, dass man dort Systeme mit erneuerbaren Energien einbaut. Auch finanziell gibt es keinen riesigen Unterschied.

Es gäbe mehr Subventionen für ökologische Umbauten ...

Hans Egloff ist Präsident des Hauseigentümerverbands, Mitglied der SVP und war von 2011 bis 2019 Nationalrat. Der 61-jährige Rechtsanwalt wohnt in Aesch. Severin Bigler

Egloff: Ja, aber ich bin ein Gegner dieser Töpfe mit Fördergeldern, das ist nichts als Umverteilung. Für Eigenheimbesitzer wird es dann schwierig, wenn sie eine Liegenschaft haben, die eine Energieschleuder ist, sinnvollerweise saniert werden müsste und bei der sie die Heizung ersetzen müssen. Als Beispiel: Ein 75-jähriges Ehepaar bekommt das Geld dafür nicht von der Bank. Dafür hat man eine Härtefallklausel im Gesetz. Leute, die ihr Leben lang gespart haben, können dann darum bitten, dass ihnen der ökologische Heizungsersatz nicht aufgezwungen wird und sie wieder eine fossile Heizung einbauen dürfen. Aber innert drei Jahren nach einem Besitzerwechsel müsste das neue Heizsystem wieder herausgerissen werden. Ich kann das nur als blödsinnig bezeichnen.

Ein Blödsinn?

Joss: Wir haben ein Riesenproblem: Wir müssen den CO 2 -Ausstoss senken. Subventionen für ökologischen Heizungsersatz sind daher eine gute Investition ins Klima.

Aber was sagen Sie zu Herrn Egloffs Beispiel vom 75-jährigen Ehepaar?

Joss: Dank der Härtefallregelung kann das Ehepaar erneut eine fossile Heizung einbauen. Fossile Heizungen sind nicht so eine wahnsinnige Grundinvestition. Von daher ist der Ersatz einer relativ neuen Ölheizung drei Jahre nach der Handänderung keine so grosse Verschwendung. Das Ziel, dass wir jetzt vorwärtsmachen beim ökologischen Heizungsersatz, ist klar höher zu gewichten.

Was bringt das neue Energiegesetz für den Wirtschaftsstandort Zürich?

Joss: Es ist auch ein Gewerbeförderungsgesetz. Die ganzen Neuinstallationen macht ja das Gewerbe. Und: Wir geben bis jetzt in diesem Kanton jährlich eine halbe Milliarde Franken für Öl und Gas aus. Dieses Geld fliesst ins Ausland. Bei der Produktion von elektrischer Energie bleibt viel mehr Geld im Inland.

Wollen Sie das Schweizer Gewerbe nicht fördern, Herr Egloff?

Egloff: Doch, selbstverständlich. Ich frage mich allerdings, ob das Energiegesetz als Konjunkturprogramm geeignet ist. Es führt zu Mehrkosten, die die Wohnenden bezahlen. Zudem wird der Anteil Strom, den wir aus dem Ausland beziehen, damit immer grösser.

Joss: Wir haben in der Schweiz die Produktion von erneuerbarer Energie bis jetzt einfach verschlafen. Es ist gut, wenn wir da jetzt vorwärtsmachen.

Das neue Energiegesetz will auch, dass mehr Solarstrom auf den Dächern produziert wird. Wirkt das dem Trend zu wachsenden Stromimporten entgegen?

Egloff: Mit dem Strom, der so produziert wird, können wir unseren Bedarf bei weitem nicht decken. Ich befürworte Fotovoltaikanlagen, aber das ist nicht die Lösung.

Joss: Man muss vorwärtsmachen. Und das Ziel müssen grössere Solaranlagen sein, die nicht nur auf den Eigenbedarf ausgerichtet sind. Aber dazu braucht es auch Entscheide auf Bundesebene.

Für das neue Energiegesetz hat im Kantonsrat eine breite Allianz von der FDP über die Mitte, EVP, GLP, Grüne, SP bis hin zur AL gestimmt; nur die SVP ist dagegen. Mit welchem Ergebnis rechnen Sie bei der Volksabstimmung?

Egloff: Ich gehe davon aus, dass es ein knappes Ergebnis gibt und dass die Stimmberechtigten die Eigenverantwortung hochhalten. Weil das Gesetz zu hohen Kosten bis hin zum Verlust von Eigenheimen und Wohnung führen kann, bin ich überzeugt, dass es ein Nein gibt.

Joss: Ich glaube, dass dieses gemässigte Gesetz angenommen wird, gerade weil die Leute die Eigenverantwortung hochhalten: Niemand möchte eine Welt hinterlassen, in der unsere Kinder nicht mehr leben können. Und auf die Angstkampagne des Hauseigentümerverbandes fallen die Leute nicht herein.

Wird es einen Stadt-Land-Graben geben?

Egloff: Ich wohne in Aesch, Gas oder Fernwärme steht dort nicht zur Verfügung. Was man dort machen kann, sind Wärmepumpen oder Holzheizungen. Umgekehrt können Sie in der Zürcher Altstadt nicht nach Erdwärme bohren. Ich glaube nicht, dass es einen Stadt-Land-Graben gibt. Doch die Motive für ein Ja oder Nein werden nicht überall die gleichen sein. Auf dem Land gibt es mehr Eigentümer, in den Städten mehr Mieter. Aber gemeinsam ist die Angst vor den höheren Kosten und vor dem Verlust der eigenen vier Wände.

Joss: Ich glaube auch nicht, dass es einen Stadt-Land-Graben gibt. Auf dem Land wird ein entscheidendes Argument sein, dass sich erneuerbare Energien rechnen. In der Stadt ist es vielleicht entscheidender, dass man zum Nulltarif etwas fürs Klima machen kann.

In einem Satz: Was ist für Sie persönlich der Hauptgrund, weshalb Sie das neue Energiegesetz befürworten beziehungsweise ablehnen?

Rosmarie Joss: Es ist gut fürs Klima, gut fürs Portemonnaie, ein sinnvoller Schritt in die Zukunft – und damit macht der Kanton Zürich endlich vorwärts, um die CO 2 -Emissionen massiv zu senken.

Hans Egloff: Ich lehne das Gesetz ab, weil der Kanton Zürich meint, er müsse wieder viel mehr machen, als das in den übrigen Kantonen der Fall ist – jetzt müssen wir uns wehren für Eigenverantwortung, gegen überhöhte Wohnkosten und gegen den drohenden Wohnungsverlust.

Abstimmung am 28. November Das sind die Kernpunkte des neuen Zürcher Energiegesetzes Öl- und Gasheizungen müssten gemäss der Abstimmungsvorlage zum Zürcher Energiegesetz durch CO 2 -neutrale Heizsysteme ersetzt werden. Keystone Am 28. November entscheiden die Stimmberechtigten des Kantons Zürich über das revidierte Energiegesetz. Es zielt darauf ab, dass Öl- und Gasheizungen nach Ende ihrer Lebensdauer durch CO 2 -neutrale Heizungen ersetzt werden; wobei Ausnahmen bei zu hohen Kosten respektive Aufschub bis drei Jahre nach dem nächsten Hausbesitzerwechsel in Härtefällen möglich wären. Auch für Neubauten sind gemäss der Vorlage CO 2 -neutrale Heizungen vorgeschrieben. Zudem müssten Neubauten künftig einen Teil ihrer benötigten Energie selbst erzeugen, etwa durch Solaranlagen. Und: Elektroheizungen und -boiler in bestehenden Bauten müssten bis 2030 ersetzt werden. Auch würden bei einem Ja die Subventionen für ökologische Umbauten von Häusern im Kanton Zürich durch Bund und Kanton von jährlich 45 auf 65 Millionen Franken erhöht. Hintergrund der Vorlage ist die Schweizer Klimastrategie, die bis 2050 die Treibhausgasemissionen auf Netto-Null senken soll. Öl- und Gasheizungen verursachen laut Regierungsrat 40 Prozent des klimabelastenden CO 2 -Ausstosses. Für die Vorlage zum Energiegesetz sind FDP, SP, GLP, Grüne, Mitte, EVP und AL. Dagegen ist die SVP. Der Hauseigentümerverband hat das Referendum ergriffen. Der Mieterinnen- und Mieterverband beschloss Stimmfreigabe.