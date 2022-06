Strassenverkehr Kantonspolizei Zürich kontrolliert rund hundert Motorräder Im Rahmen der Motorrad-Kampagne «Kein Risiko - kein Lärm!» büsste die Kantonspolizei am Sonntagnachmittag mehrere Töfffahrer. 27.06.2022, 08.58 Uhr

Polizeikontrolle an der Irchelstrasse in Zürich (Symbolbild). Keystone

Die Kantonspolizei Zürich hat am Sonntagnachmittag in Freienstein ZH rund hundert Motorräder und drei Mopeds kontrolliert. Bei den meisten der Fahrzeuge war nach Polizeiangaben alles in Ordnung.