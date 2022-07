Verkehr Die Gleisanlage der Glattalbahn «altert vorzeitig» Die Glattalbahn ist zwar erst wenige Jahre in Betrieb. Bereits zeigen sich an den Gleisanlagen aber deutliche Abnützungserscheinungen. Die Anlage «altere vorzeitig.» Der sichere Betrieb der Glattalbahn sei aber gewährleistet, betonen die Betreiber. Aktualisiert 13.07.2022, 10.57 Uhr

Erst wenige Jahre in Betrieb und schon zeigen die Anlagen der Glattalbahn unter anderem erste Korrosionsstellen. Archivbild: Urs Jaudas

Die «vorzeitige Alterung» zeigt sich am Fundament, an den Schwellen und Schienen. Dabei handle es sich hauptsächlich um lokal feststellbare, minimale Einsenkungen unter Belastung sowie verstärkte Korrosion der Schienenbefestigungen, teilten die Verkehrsbetriebe Glattal am Mittwoch mit.