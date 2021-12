Neue App Mehr Hautprobleme wegen Masken und häufigem Händewaschen geben der Onlinemedizin Schub Der Zürcher Start-up-Gründer Jeremy Henrichs hat kürzlich eine App lanciert, sie bietet Hilfe bei Hautproblemen. Seit Masken und intensive Handhygiene wegen Corona alltäglich sind, haben solche Probleme zugenommen. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 18.12.2021, 05.00 Uhr

Häufiges Händewaschen und Desinfektionsmittelgebrauch haben seit Corona zugenommen. Hautprobleme auch, sagen Studien. Bruno Kissling

Es war wohl die richtige Idee zum richtigen Zeitpunkt: Im Oktober dieses Jahres lancierte Jeremy Henrichs die App Nala. Sie richtet sich an Menschen mit der chronischen Hautkrankheit Neurodermitis. Und sie ist gefragt: Knapp 2000 Downloads in der Schweiz und Deutschland verzeichnete Henrichs, seit die App auf dem Markt ist. Der heute 34-jährige Firmengründer, der selbst seit seiner Kindheit während zwölf Jahren an Neurodermitis litt, erklärt: Der alltägliche Einsatz von Atemschutzmasken und Desinfektionsmitteln sowie häufiges Händewaschen zum Schutz vor Coronainfektionen führe vermehrt zu Hautproblemen. Und: Nicht zuletzt wegen Corona seien medizinische Onlineangebote zunehmend gefragt.

Fachwissen kombiniert mit künstlicher Intelligenz

Nala kombiniert laut Henrichs medizinisches Fachwissen mit künstlicher Intelligenz. So lasse sich nach Eingabe der Daten zu Hautproblemen, Ernährungsgewohnheiten und dergleichen innert kurzer Zeit ein täglich aktualisierter Therapieplan erstellen.

Die zehn Mitarbeitenden von Nala, darunter Medizinerinnen und Softwareentwickler, würden mittlerweile allesamt im Homeoffice arbeiten; so auch Henrichs, der 2015 aus Deutschland nach Zürich zog, um einen Job bei Swisscom zu übernehmen. Auch externe Experten ziehe Nala zu Rate. Neben dem Wissen von Fachleuten, kombiniert mit künstlicher Intelligenz, bietet die App auch die Möglichkeit, sich mit anderen Betroffenen zu vernetzen.

Jeremy Henrichs, Co-Gründer und CEO von Nala.care. zvg

Mit allgemeinen Tipps gegen chronische Hautprobleme hält Henrichs, der ursprünglich Wirtschaftsinformatik studiert hat, sich zurück. «Viele Faktoren können mitspielen. Deswegen ist es wichtig, eine personalisierte Diagnose und Therapie zu erstellen», sagt er. Wer aber nach häufigem Desinfektionsmittelgebrauch trockene oder gar rissige Hände habe, solle regelmässig eine fettige Handcrème auftragen.

Dass Hautprobleme in Zeiten des täglichen Maskentragens und Hände-Desinfizierens respektive -waschens vermehrt auftreten, stellt auch Andreas Moser fest. Der Hautarzt aus Affoltern am Albis ist Vizepräsident der Zürcher Dermatologen Gesellschaft. Beim Maskentragen können die ständige Feuchtigkeit und Wärme unter der Maske zu Hautreizungen führen, sagt Moser. Dann sei es eher angesagt, eine entzündungshemmende, weniger fettige Hautcrème aufzutragen. Anders bei ausgetrockneten Händen: In diesem Fall empfiehlt auch Moser fettende Handcrème.

Digitale Medizin komme nun auch in der Schweiz allmählich auf. Moser sieht dies positiv. Der Hautarzt wirkt selbst als Berater bei den Onlineplattformen onlinedoctor.ch und derma2go.com mit. «Viele Probleme können auf diese Art unkompliziert gelöst werden», sagt Moser.

«Die Onlinemedizin ist das moderne Doktorbuch»,

bringt es Josef Widler, Präsident der Ärztegesellschaft des Kantons Zürich, auf den Punkt. Allerdings gebe es gute und weniger gute Gesundheitsapps. Es brauche daher eine gute Gesundheitskompetenz, um aus den Onlineangeboten Nutzen zu ziehen. Widler erklärt: «Die ärztliche Kunst ist es, zwischen der wahrscheinlichsten und der gefährlichsten Variante zu entscheiden. Wenn Sie immer die Gefährlichste nehmen, machen Sie die ganze Schweiz krank.» Um gewisse Qualitätsstandards zu garantieren, würde er ein Gütesiegel für medizinische Onlineangebote befürworten.

Und was Hautprobleme wegen Corona-Schutzmassnahmen betrifft, empfiehlt Hausarzt Widler den Gebrauch hautverträglicher Seife und schonender Desinfektionsmittel. Er hält fest: «Maskentragen ist das kleinere Übel, als mit einer Coronainfektion intubiert im Spital zu liegen.»

Tipps So schützen Sie Ihre Haut Maskentragen und Handhygiene gelten als wichtige Massnahmen im Kampf gegen die Coronapandemie. Doch sie führen auch vermehrt zu Hautproblemen. Dies bestätigt Bettina Schlagenhauff von der Schweizerischen Gesellschaft für Dermatologie und Venerologie. Sie verweist auf eine kürzlich erschienene schwedische Studie, die bei über 5000 Angestellten aus dem Gesundheitswesen durchgeführt wurde. Eine Erkenntnis hebt Schlagenhauff besonders hervor: Häufiges Händewaschen erhöhe die Rate der Handekzeme. Ihr Tipp: «Es ist besser, sich mehr die Hände zu desinfizieren und weniger zu waschen.» Sie empfiehlt Desinfektionsmittel mit pflegenden Substanzen wie Glycerol, ohne Parfum. Und zum Händewaschen eine milde, rückfettende Seife. Händewaschen sei besonders bei Verschmutzung der Hände, nach dem WC-Besuch oder nach dem Essen angebracht. Was das Maskentragen betrifft, so zeigten Studien wie jene aus Schweden: Auch bei Leuten, die sonst keine Hautprobleme haben, treten nach stundenlangem Maskentragen vermehrt Akne und Ekzeme auf. Schlagenhauffs Tipp: verschiedene Maskentypen ausprobieren. Um das Problem der andauernden Wärme und Feuchtigkeit zu lösen, empfiehlt die Hautärztin Masken, die vor dem Mund nicht allzu eng anliegen. Wobei sei betont, dass Hautprobleme zumeist nur nach stundenlangem Maskentragen vermehrt aufträten.

