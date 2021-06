Start Up Er macht aus Brennnesseln Schuhe, Likör, Pesto und Sirup Mitten in der Coronakrise lancierte Christoph Ibrahim seine Geschäftsidee: Brennnesseln von der Wurzel bis zu den Blättern verwerten. Jetzt läuft das Geschäft des 30-jährigen Zürchers an. Matthias Scharrer 07.06.2021, 05.00 Uhr

Designer Christoph Ibrahim zeigt seine Brennnessel-Produkte. Severin Bigler

Auf einem rohen Holztisch im Büro im Zürcher Seefeld hat Christoph Ibrahim seine Produkte und Prototypen ausgebreitet: Hausschuhe, Stoffproben und Sirupflaschen. Hinter ihm prangt an der Wand ein Bild seiner aktuellen Lieblings-Design-Ressource, der Brennnessel. Auf ihr basieren die Schuhe, der Sirup und die Stoffproben. Gin und Likör hat der 30-Jährige auch schon daraus hergestellt.

Auf die Brennnessel kam der junge Designer bei seiner Bachelor-Arbeit an der Zürcher Hochschule der Künste. «Ursprünglich wollte ich etwas über Kunststoff-Recycling in Kairo machen, wo ich familiäre Wurzeln habe», sagt der Zürcher, dessen Vater aus Ägypten stammt. Doch dann kam die Coronapandemie dazwischen. Reisen wurde unmöglich. Und Ibrahim musste das Thema wechseln.

Seit seine Mutter für seine damaligen Freundin ein Handy-Täschchen aus Brennnessel-Fasern hergestellt hatte, sei das Thema Brennnessel in seinem Hinterkopf gewesen. Nun rückte es in den Vordergrund. Und je mehr er sich damit beschäftigte, umso mehr Potenzial sah er darin. «Die Pflanze ist überall – und niemand will sie. Wenn du es schaffst, damit etwas zu machen, hast du den Jackpot», sagte er sich.

Ökonomische, ökologische und ästhetische Aspekte verbinden

Für die Diplomarbeit an der Kunsthochschule verwertete er alle Brennnessel-Bestandteile: Aus der Wurzel wurde Shampoo, aus den grossen Blättern Gin, aus den kleinen Blättern Pesto und aus den Fasern des Brennnesselstiels der Stoff für die Schuhe. Was als Diplomarbeit begann, wurde nach dem Studium zum Start-up-Unternehmen: Zusammen mit den Unternehmensberatern Philipp Galkovski und Andrea Schärer gründete Ibrahim das Label Maison Verte. Es ist ganz auf die Verwertung der oft ungeliebten Pflanze ausgerichtet. «Wir wollen tolle Produkte aus Brennnesseln machen», sagt Ibrahim. Es gehe ihm um sinnvolles Design, das ökonomische, ökologische und ästhetische Aspekte verbinde.

Die Schuhe aus Brennnessel-Fasern fertigte Ibrahim für seine Diplomarbeit an. Severin Bigler

Die Brennnessel sei bereits früher für Textilien verwendet worden, bis die Baumwolle sie als Rohstoff verdrängte. In Deutschland sei es im Ersten Weltkrieg verboten gewesen, Brennnesseln vorzeitig zu ernten, da die Fasern in dieser Zeit als derart wertvoll erachtet worden seien; man brauchte sie auch für Armeeuniformen, erzählt Ibrahim, der eine Ausstellung über Brennnesseln kuratiert hat, die bis am 5. Juli im Gewerbemuseum Winterthur läuft. Weiter hebt er die ökologische Bedeutung der Pflanze hervor: Über 150 Insekten fänden in Brennnesseln ihren Lebensraum. Anders als bei der Baumwolle brauche es für die Brennnesselzucht keine Pestizide und viel weniger Wasser.

Auf Getränke sollen Textilien folgen

Für seine ersten Produkte bezieht Ibrahim die Brennnesseln vom Land um das Haus seiner Mutter im Jura. Brennnesselsirup hat er bereits auf den Markt gebracht, Likör soll demnächst folgen. Verkauft wird über die Website www.maisonverte.studio. Zudem plant Ibrahim, der während des Studiums in einer Bar an der Langstrasse arbeitete, die Brennnesseldrinks über ausgewählte Zürcher Bars und Clubs unters Volk zu bringen. Nach den Getränken will er nun auch Textilprodukte aus Brennnesseln vorantreiben. Allerdings sei das Gewinnen der Fasern aus den Stielen der Pflanze nicht ganz einfach. «Wir sind offen für Kooperationen», erklärt Ibrahim das Geschäftsprinzip seines Start-up-Unternehmens.

Der Brennnesselsirup ist bereits im Handel. Severin Bigler

Gewinn werfe es noch nicht ab. Ibrahim ist daher auch noch für andere Design-Unternehmen und als Dozent an einem Institut tätig. Ausserdem arbeitet er an einem Rezeptbuch fürs Kochen mit Wildkräutern mit, zu dem er Cocktail-Rezepte beisteuert (siehe Infobox). Damit frische Brennnesseln nicht brennen, empfehle es sich, sie mit Handschuhen zu ernten und die Blätter vor der Weiterverarbeitung mit einem Wallholz platt zu machen. Dabei würden die Stacheln geknickt, die sonst die brennende Flüssigkeit ausstossen, erklärt Ibrahim, während er mit der Hand über eine Brennnessel streicht, die im Blumentopf auf dem Holztisch neben den Sirupflaschen steht.