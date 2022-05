Bei der Innovation wird der Kanton Zürich von anderen überholt

Ganz in Ordnung, aber nicht wirklich top: Der Kanton Zürich ist nicht so innovativ, wie er sich selber gerne präsentiert. Von untersuchten 250 europäischen Wirtschaftsregionen liegt Zürich derzeit auf Platz 51. In anderen Regionen gibt es bei gleichen Investitionen mehr Ergebnisse.

05.05.2022, 11.40 Uhr