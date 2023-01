Ständeratswahlen Philipp Kutter will in den Ständerat Am Dreikönigsgespräch gab die Mitte Zürich bekannt, dass sie mit dem Mitte-Nationalrat einen Sitz im Ständerat erobern will. 09.01.2023, 17.24 Uhr

Nationalrat Philipp Kutter (Mitte) soll den Kanton Zürich künftig im Ständerat vertreten. (Archivbild) Peter Klaunzer/KEYSTONE

Die Mitte Kanton Zürich hat gestern anlässlich des Dreikönigsgesprächs bekanntgegeben, mit wem sie in den Ständeratswahlkampf steigen will. Es ist Nationalrat Philipp Kutter. Definitiv über die Kandidatur wird allerdings die Delegiertenversammlung vom 26. Januar befinden, wie es in einer Mitteilung heisst.