Ständeratskandidatin «Entscheidend ist, dass wir den Umbau zu einer erneuerbaren Schweiz schaffen» Tiana Moser (GLP) kämpft um den frei werdenden Ständeratssitz von Ruedi Noser (FDP). Die Grünliberale sieht sich als progressivere Alternative zu Regine Sauter (FDP). Zudem sei sie breiter abgestützt als Konkurrent Daniel Leupi (Grüne). Matthias Scharrer 06.10.2022, 17.30 Uhr

Tiana Angelina Moser, GLP-Nationalrätin, will 2023 für den Ständerat kandidieren. Diesmal rechnet sie sich bessere Chancen aus als 2019. zvg

Die Zürcher Grünliberalen lancieren Tiana Moser als Ständeratskandidatin: Der Vorstand der Kantonalpartei hat die 43-Jährige einstimmig nominiert, wie er am Mittwochabend mitteilte. Den definitiven Entscheid fällt die GLP-Mitgliederversammlung am 26. Oktober.

Moser ist seit 15 Jahren Nationalrätin und präsidiert seit 2011 die Bundeshausfraktion der GLP. «Nach acht Jahren ist es an der Zeit, dass erneut eine Frau die weibliche Hälfte des Kantons Zürich in Bern vertritt», schreibt die GLP in einer Medienmitteilung. Moser ist Politik- und Umweltwissenschafterin, hat vier Kinder und lebt in einer Partnerschaft.

Sie wollen Zürcher Ständerätin werden, wie schon 2019. Damals kamen Sie im ersten Wahlgang auf den fünften Platz. Was spricht dafür, dass es diesmal klappt?

Tiana Moser: Die Ausgangslage ist komplett anders. Und: Das Rennen wird nicht im ersten Wahlgang entschieden, sondern im zweiten. Das Potenzial, das ich im zweiten Wahlgang habe, ist grösser mit meiner breiten Positionierung. Ich stehe ein für einen starken Wirtschafts- und Forschungsstandort und eine konsequente Umweltpolitik. Mit meiner langjährigen bundespolitischen Erfahrung bin ich überzeugt, dass ich breit Stimmen abholen kann und eine Wahl im zweiten Wahlgang möglich ist.

Warum glauben Sie, Ihr Potenzial sei diesmal grösser?

2019 habe ich mich nach dem ersten Wahlgang zurückgezogen. Unter anderem auch, weil es eine Ausmarchung gegenüber einem Bisherigen war. Jetzt gibt es einen freien Sitz. Und die Grünliberalen haben bei den letzten Nationalratswahlen ein sehr gutes Resultat erzielt. Wir sind eine etablierte Kraft im Kanton Zürich. Entsprechend ist auch die Möglichkeit, diesen Sitz zu gewinnen, absolut da. Wir hatten ihn ja bis vor acht Jahren mit Verena Diener bereits.

Im grünroten Spektrum gibt es ein Gerangel. Bei den letzten Ständeratswahlen lagen sie 15'000 Stimmen hinter der Grünen Marionna Schlatter. Jetzt tritt der grüne Zürcher Stadtrat Daniel Leupi an. Wie wollen Sie ihn ausstechen?

Im ersten Wahlgang stellen immer alle Parteien Kandidaten und es gibt stets eine Blockbildung: Das linksgrüne Spektrum wählt die Kandidaten der einen Seite, das klassische bürgerliche Spektrum jene der anderen. Als Partei, die in der Mitte positioniert ist, müssen wir damit rechnen, auch diesmal zunächst hinter diesen Kandidaten zu liegen. Mein Ziel ist es, im zweiten Wahlgang aus beiden Lagern Stimmen holen zu können.

Dabei müssten Sie Regine Sauter (FDP) ausstechen, die den freisinnigen Sitz nach Ruedi Nosers Rücktritt halten will. Dem Zürcher Freisinn einen Ständeratssitz zu entreissen – das wäre ein seltenes Kunststück.

Wir sind mittlerweile eine starke Kraft im Kanton Zürich. Bei den letzten Nationalratswahlen waren wir stärker als die FDP. Letztlich geht es darum, wer den Kanton Zürich in seiner Breite gut in Bern vertreten kann. Ich bin auf dem Land aufgewachsen, habe meine Jugend zu einem grossen Teil in Winterthur verbracht und bin heute in der Stadt Zürich zu Hause. Ich kenne und verstehe den Kanton Zürich in seiner Breite sehr gut und stehe für einen starken Wirtschafts- und Forschungsstandort und eine starke Umweltpolitik ein, als progressivere liberale Kraft.

Was meinen Sie mit «progressiver»?

Wir vertreten eine fortschrittliche Wirtschaftspolitik, die umfassend ist und sich nicht an kurzfristigen Interessen orientiert.

Was bedeutet progressive Wirtschaftspolitik konkret?

Dass man nicht einfach in konservativen Kanälen agiert und Brancheninteressen vertritt, sondern den Wohlstand umfassend im Blick hat. Da gehört die Nachhaltigkeit und internationale Einbettung dazu.

Wie wird Wirtschaftspolitik nachhaltig?

Indem wir zum Beispiel den Herausforderungen des Klimawandels entsprechend handeln. Dabei spielt der Start-up- und Forschungsstandort Zürich eine wichtige Rolle.

Stichwort internationale Einbettung: Wie soll die Schweiz ihr Verhältnis zur Europäischen Union (EU) regeln?

Für den Kanton Zürich sind die Beziehungen zu den Nachbarländern und damit zur EU absolut entscheidend. Ich bin immer eingestanden für zukunftsfähige bilaterale Verträge mit dem Rahmenabkommen. Der Bundesrat hat entschieden, dass er das nicht will. Wir sind nach wie vor der Meinung, dass das eine gute Lösung wäre. Alternativ fordern wir aber auch den Beitritt zum Europäischen Wirtschaftsraum (EWR). Der Zugang des Wirtschaftsstandorts Zürich zum europäischen Binnenmarkt und unserer Hochschulen zu europäischen Forschungsabkommen wäre damit gesichert.

Warum nicht gleich ein EU-Beitritt?

Das steht nicht zur Diskussion und ist auch nicht zwingend nötig. Wichtig ist, dass wir die guten Beziehungen der Vergangenheit zukunftsfähig machen. Das ist möglich mit einer institutionellen Lösung oder auch einem EWR-Beitritt. Die Schweiz hat Eigenheiten, die sie ein Stück weit behalten will. Das ist auch gut so.

Was ist in der Klimapolitik vordringlich?

Entscheidend ist, dass wir den Umbau zu einer erneuerbaren Schweiz schaffen. Wichtige Schritte dazu haben wir in der letzten Session beschlossen, etwa den Ausbau der Solarenergie. Die beste Kilowattstunde ist jene, die nicht verbraucht wird. Energieeffizienzmassnahmen stehen daher im Vordergrund. Da sind wir intensiv dran. Der Gegenvorschlag zur Gletscher-Initiative, dessen Mehrheitsfähigkeit wir mitgestaltet haben, ist ein wichtiger Schritt. Aber es braucht noch mehr. Die Grünliberalen sind eine verlässliche Stimme im Klimaschutz.

Wie leben Sie das selber?

Ich versuche, das überall im Alltag einfliessen zu lassen und auch meinen Kindern weiterzugeben. Sei das beim Konsum oder bei der Mobilität. Ich bin jedoch kein Fundi, esse auch ab und zu Fleisch oder fahre auch einmal mit dem Auto in die Ferien. Wie jetzt gerade. Sie erreichen mich in den Familienferien in Florenz, auf der Durchreise nach Elba.

Der Zürcher Ständeratswahlkampf Ruedi Noser (FDP) tritt bei den Wahlen im Herbst 2023 als Zürcher Ständerat nicht mehr an. Ständerat Daniel Jositsch (SP) hingegen will es nochmals wissen. Für den frei werdenden Sitz haben sich in erster Linie FDP-Nationalrätin Regine Sauter, der grüne Zürcher Stadtrat Daniel Leupi und GLP-Nationalrätin Tiana Moser in Stellung gebracht. Kandidaturen sind auch von der SVP und den kleineren Parteien zu erwarten.

