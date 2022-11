Städtebau Globus-Provisorium dürfte keine Zukunft haben Denkmalschützer haben sich für den Erhalt des Zürcher Globus-Provisoriums aus den 1960er-Jahren ausgesprochen. Die Stadt Zürich möchte an der Stelle lieber einen Park errichten. Eine Gruppe von 60 Experten, Anwohnern und Politikerinnen schlägt diverse Optionen vor. 21.11.2022, 18.00 Uhr

«Der integrale Erhalt des Globus-Provisoriums erscheint nicht sinnvoll», hält der Stadtrat fest. Stattdessen soll eine Parkanlage entstehen (rechts im Bild). Visualisierung: zvg/Stadt Zürich/Nightnurse Images

In der heutigen Form wird es das Globus-Provisorium zwischen Bahnhofplatz und Limmat nach dem Willen von Stadt und dem «Forum Papierwerd» wohl nicht mehr geben. Das zeigen die zentralen Aussagen in diesem mehrtägigen Dialogverfahren, welche die Stadt Zürich am Montag öffentlich präsentierte.