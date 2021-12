Stadtzürcher Wahlkampf Mitte und FDP wollen gegenseitige bürgerliche Unterstützung, doch die SVP zögert Am 13. Februar finden in Zürich Wahlen statt – und die bürgerlichen Parteien fragen sich, wie sie die links-grüne Vorherrschaft brechen könnten. Anders als die Mitte und die FDP hat die SVP Vorbehalte gegen ein bürgerliches Ticket. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 21.12.2021, 21.08 Uhr

Wer strahlt am 13. Februar? Vor vier Jahren schafften Andreas Hauri (GLP), André Odermatt (SP), Daniel Leupi (Grüne), Karin Rykart (Grüne), Corine Mauch (SP), Filippo Leutenegger (FDP), Raphael Golta (SP) und Richard Wolff (AL) die Wahl in den Zürcher Stadtrat. Einzig Wolff (ganz rechts im Bild) tritt 2022 nicht mehr an. Nicht auf dem Bild ist Stadtrat Michael Baumer (FDP). Keystone

Vor den Wahlen am 13. Februar ist Zürich fest in rot-grünen Händen: Sowohl im Stadtrat (drei SP-Mitglieder, zwei Grüne, je ein AL- und ein GLP-Vertreter sowie zwei Freisinnige) als auch im Parlament herrschen Mehrheiten links der Mitte. Und in Sachabstimmungen stützt das Stimmvolk deren Politik zumeist deutlich. Vor vier Jahren versuchten die Bürgerlichen gemeinsam Gegensteuer zu bieten: Damals traten FDP, CVP und SVP unter dem Titel «Top 5» als Bürgerblock zu den Stadtratswahlen an. Resultat: Die SVP blieb einmal mehr draussen. Die CVP (heute: Die Mitte) verlor ihren Stadtratssitz. Die FDP konnte ihre beiden Sitze mit Filippo Leutenegger und Michael Baumer halten, Leutenegger blieb aber im Kampf ums Stadtpräsidium chancenlos. Und jetzt?

Höchstens Empfehlungen statt gemeinsamer Wahlkampf

Hinter den Kulissen loten die bürgerlichen Parteien aus, wie weit diesmal die Zusammenarbeit im Wahlkampf gehen könnte. Ein enges Wahlbündnis wie 2018 schliessen sie aus. Aber: «Die Mitte unterstützt die Kandidierenden der FDP und SVP und wird deren Wahl ihren Mitgliedern empfehlen», sagt Karin Weyermann, Stadtparteipräsidentin der Mitte. Gemeinsame Plakate werde es nicht geben. Doch das Ziel sei klar: «Die Bürgerlichen sollen gestärkt werden.»

Allerdings ist das Gerangel gross, auch im bürgerlichen Lager. Alle hoffen, den frei werdenden Stadtratssitz von Richard Wolff (AL) erringen zu können. Wolff, der 2013 der FDP einen Sitz entriss, tritt nicht mehr an. Die FDP schickt neben ihren Bisherigen die Kantonsrätin Sonja Rueff-Frenkel ins Rennen, die Mitte Kantonsrat Josef Widler, der auch Präsident der kantonalen Ärztegesellschaft ist. Die SVP versucht es mit Kantonsrat Roland Scheck und Gemeinderat Stephan Iten.

Von einer Konkurrenzsituation unter den Bürgerlichen will Weyermann deshalb aber nicht reden. Vielmehr gehe des darum, dass bürgerlich Wählende sechs der neun Linien auf den Stadtratswahlzetteln mit Namen von bürgerlichen Kandidatinnen und Kandidaten füllen.

«Passive gegenseitige Unterstützung»

Severin Pflüger, Präsident der Stadtzürcher FDP, spricht von einer «passiven gegenseitigen Unterstützung» der Bürgerlichen. Man wolle sich gegenseitig in den Wahlkomitees der Stadtrats-Kandidierenden unterstützen. Auch gemeinsame Auftritte an Wahlkampf-Anlässen seien geplant, nicht aber gemeinsame Plakate, Flyer und Online-Auftritte.

«Natürlich liegt uns ein Mitte- oder SVP-Kandidat näher als ein AL-Kandidat», erklärt Pflüger. Doch wichtig seien auch eigenständige Auftritte der Parteien. Die FDP will ihren 2013 verlorenen dritten Stadtratssitz zurückholen und damit den Stadtrat «ins Gleichgewicht bringen», wie Pflüger es nennt.

Ob es zu einer verglichen mit «Top 5» abgeschwächten gegenseitigen Unterstützung aller Stadtrats-Kandidatinnen und -Kandidaten von SVP, Mitte und FDP kommt, ist noch offen. Die SVP zögert. «Wir entscheiden Anfang Januar darüber», sagt Mauro Tuena, Präsident der Stadtzürcher SVP.

Vor vier Jahren habe das «Top 5»-Bündnis der SVP eher geschadet: «Wir konnten uns im Gemeinderatswahlkampf weniger profilieren», sagt Tuena. Man habe schliesslich Rücksicht auf die Bündnispartner nehmen müssen. Und im Stadtratswahlkampf errang die SVP deutlich weniger freisinnige und CVP-Stimmen als umgekehrt. Daher sei fraglich, was gegenseitige bürgerliche Wahlempfehlungen der SVP nun brächten.

Niemand tritt gegen Stadtpräsidentin Mauch an

Auffällig ist zudem: Anders als vor vier Jahren machen die Bürgerlichen Corine Mauch (SP) das Stadtpräsidium nicht mehr streitig. «Es hätte keinen Sinn, wenn wir ein linkes Gremium präsidieren würden und damit dessen Entscheide vertreten müssten», sagt FDP-Präsident Pflüger.

Auch die SVP hält sich im Kampf ums Stadtpräsidium zurück. «Der Aufwand an Ressourcen dafür wäre im Vergleich zum Nutzen zu gross», sagt Tuena. Er gehe davon aus, dass mit Mauch und Hochbauvorsteher André Odermatt die beiden dienstältesten SP-Stadtratsmitglieder im Laufe der kommenden Legislatur zurücktreten – und will die Ressourcen für einen Stadtpräsidiumswahlkampf auf dieses Szenario ausrichten. Dann könnten sich gemäss Tuena für die Bürgerlichen interessante Konstellationen ergeben.

Linke haben längst gegenseitige Unterstützung beschlossen

Im links-grünen Lager steht fest: SP, Grüne und AL unterstützen einander auch diesmal im Stadtratswahlkampf, wie sie bereits im Sommer beschlossen haben. Die Parteien empfehlen ihre Kandidatinnen und Kandidaten gegenseitig auf Plakaten und Flyern, erklärt SP-Stadtparteipräsident Oliver Heimgartner auf Anfrage. «Wir können die Probleme, die es in Zürich gibt, zusammen am besten anpacken», so Heimgartner.

«Wir ziehen am gleichen Strick», bestätigt Felix Moser, Präsident der Stadtzürcher Grünen. Daran ändere auch die Tatsache nichts, dass die SP mit Gemeinderätin Simone Brander ihren 2018 verlorenen vierten Stadtratssitz zurückholen will, während die Grünen mit dem klimastreikbewegten Dominik Waser einen dritten Sitz anpeilen und die AL mit Gemeinderat und Mieterverbandssprecher Walter Angst den Sitz von Wolff verteidigen wollen. Für die EVP tritt Peter Föhn an. Das Gerangel um die Stadtratssitze ist auch links der Mitte gross.

