Nur vier Stimmen fehlten der SP-Kandidatin zur Wahl

Dietikon Zweiter Wahlgang notwendig: SP und SVP verpassten nur ganz knapp einen zweiten Sitz Die Dietiker Stadtratswahl mutierte wegen dem letzten Sitz zum Krimi. Kerstin Camenisch (SP) fehlten nur 4 Stimmen, Mirjam Peter (SVP) 11, um in den Stadtrat einzuziehen. Doch bevor ein zweiter Wahlgang definitiv wird, muss die Stadt das Resultat wegen dem knappen Ausgang nachzählen Alle fünf Bisherigen wurden hingegen komfortabel wiedergewählt. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 13.02.2022, 22.04 Uhr

Diese Politiker wurden in den Dietiker Stadtrat gewählt: von links: Lucas Neff (Grüne) bisher, Philipp Müller (FDP) bisher, Catherine Stocker-Mittaz (Mitte) neu, Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP) bisher, Reto Siegrist (Mitte) bisher, und Anton Kiwic (SP) bisher. Der siebte Stadtratssitz ist noch frei. Severin Bigler

Gerade mal vier Stimmen fehlten SP-Kandidatin Kerstin Camenisch, um das absolute Mehr von 1390 Stimmen zu erreichen und als siebte Kandidierende den Dietiker Stadtrat zu komplettieren. Nur sieben Stimmen hinter Camenisch landete SVP-Kandidatin Mirjam Peter. Knapper hätte das Resultat um den letzten Stadtratssitz kaum ausfallen können – voraussichtlich wird am 15. Mai ein zweiter Wahlgang nötig.

Vor der Verkündigung des Resultats im Stadthaus wies Stadtschreiberin Claudia Winkler am späten Sonntagnachmittag darauf hin, dass die Ergebnisse nur provisorisch sind und die Stadt in den nächsten Tagen nochmals nachzählen wird. Bereits fest steht, dass neben den fünf wiedergewählten Stadträten in der neuen Legislatur neu mindestens eine Frau im Stadtrat politisieren wird.

Mit 2000 Stimmen erzielte Catherine Stocker-Mittaz (Mitte) ein starkes Ergebnis und liess sogar drei bisherige Stadträte hinter sich. Damit verteidigte sie den Sitz von Rolf Schaeren, der nach 16 Jahren nicht mehr antrat, bravourös. Sie sagt:

«Es ist überwältigend, mit so einem guten Resultat gewählt zu werden.»

Ihn freue es sehr, dass die Mitte weiterhin mit zwei Personen im Stadtrat vertreten sei, sagte zudem ihr wiedergewählter Parteikollege Reto Siegrist (Mitte). Das sei eine schöne Bestätigung für die bisher geleistete Arbeit.

Wie schon vor vier Jahren holte der amtierende und wiedergewählte Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP) mit 2399 am meisten Stimmen von allen Kandidierenden. Ihn freue es besonders, dass alle fünf Bisherige wiedergewählt wurden, sagte er. Das zeige, dass die Bevölkerung hinter der städtischen Politik der letzten vier Jahre stehe und der Stadtrat seinen Kurs mit guten Gewissen fortsetzen könne. Sozialvorstand Philipp Müller (FDP) landete mit 2117 Stimmen auf dem zweiten Platz. Er sagt:

«Ich bin sehr glücklich mit dem Resultat und hätte das so nicht erwartet.»

Das empfinde er als Anerkennung, aber auch als Auftrag von der Bevölkerung, in den nächsten vier Jahren weiter Vollgas zu geben.

Alle Bisherigen wurden deutlich wiedergewählt

Auch Hochbauvorstand Anton Kiwic (SP), Schulvorstand Siegrist (Mitte) und Infrastrukturvorstand Lucas Neff (Grüne), die auf den Plätzen vier bis sechs landeten, mussten nicht um ihre Wiederwahl bangen. Neff distanzierte als sechstplatzierter Camenisch um 320 Stimmen. Kiwic, der seit 2018 im Amt ist, freut sich und sagt, er sei dankbar, von der Bevölkerung wiedergewählt worden zu sein. Das sei wertvoll, um viele angefangene Themen und Projekte weiterverfolgen zu können. Neff zeigte sich erleichtert und glücklich nach der erfolgreichen Wiederwahl. Der Wahlkampf sei psychisch anstrengender gewesen als noch vor vier Jahren. Wie die anderen Bisherigen habe er sicher von der guten stadträtlichen Zusammenarbeit in den letzten vier Jahren profitiert.

Der grosse Abstand zwischen Platz sechs und sieben ist mit ein Grund, dass wohl ein zweiter Wahlgang notwendig wird. Camenisch und die hinter ihr platzierten Mirjam Peter (SVP), Bernhard Schmidt (parteilos) und Sven Johannsen (GLP) lagen nur 121 Stimmen auseinander. Weil sie sich gegenseitig die Stimmen streitig machen, verpassten sie letztlich alle das absolute Mehr.

Camenisch und Peter wollen im Falle eines

zweiten Wahlgangs wieder antreten

Am zweitwenigsten Stimmen holte Manuela Ehmann-Nydegger (EVP). Ihr gelang es offenbar nicht, in die grossen Fussstapfen von Parteikollege Heinz Illi zu treten, der nach 16 Jahren im Stadtrat nicht mehr zur Wahl antrat. Max Bodenmann (Free Gaza Dietikon) landete mit grossem Abstand auf dem letzten Platz. Die Wahlbeteiligung betrug 33,5 Prozent. Wird das extrem knappe Wahlresultat bei der Nachzählung in den kommenden Tagen bestätigt, bleibt die Ausgangslage für den zweiten Wahlgang am 15. Mai spannend. Die ganz knapp gescheiterten Kerstin Camenisch und Mirjam Peter kündigten bereits am Sonntagabend an, dass sie im Falle eines zweiten Wahlgangs erneut antreten.

