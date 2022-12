Stadtleben Stadtrat lässt Musikpavillon zur Fitnessanlage umbauen Der geplante Umbau des Musikpavillons Sihlhölzli zur sogenannten Zürifit-Anlage zeugt vom Wandel des Stadtlebens. Auch die Pavillons beim Bürkliplatz und auf dem Platzspitz haben schon einiges durchgemacht. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 26.12.2022, 05.00 Uhr

Der Musikpavillon Sihlhölzli soll ab Herbst 2023 als Fitnessanlage wieder öffentlich nutzbar werden. Derzeit ist er gesperrt. Matthias Scharrer

Es gab eine Zeit, da erstellte die Stadt Zürich elegante Gebäude zum Zweck des Freiluftmusizierens im öffentlichen Raum. Davon zeugen noch heute die im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert erbauten Musikpavillons beim Platzspitz, Bürkliplatz und Sihlhölzli. Letzterer wird nun zur sogenannten Zürifit-Anlage.

Umbau darf 2,3 Millionen Franken kosten

Für den Umbau des direkt neben dem Autobahnzubringer Sihlhochstrasse liegenden Musikpavillons hat der Stadtrat 2,3 Millionen Franken bewilligt, wie er kürzlich mitteilte. Er will das denkmalgeschützte Gebäude zwischen Mai und September 2023 in Stand setzen und mit einer Fitnessanlage ausstatten lassen.

Sie dient dem Street-Work-out, wie Marc Huber, Sprecher der städtischen Immobilienverwaltung, auf Anfrage sagt. In dem überdachten muschelförmigen Bau werden gemäss Huber folgende Fitnessgeräte installiert: eine horizontale Leiter, Sprossenwand, Klimmzugstangen, eine Art Barrensituation und Vorrichtungen für Sit-ups respektive Rumpfbeugen.

Ins Untergeschoss, wo bereits Nasszellen vorhanden sind, kommen laut Stadtratsmitteilung Garderoben, Duschen und WCs. «Sporttreibende sollen die Zürifit-Anlage im Erdgeschoss und die Garderoben im Untergeschoss künftig täglich von 7 bis 22 Uhr nutzen können», so Huber. Vorgesehen sei ein Zugang mittels Badge-Armband, das beim städtischen Sportamt bezogen werden könne.

Strassenlärm vertrieb die Musik

Der Anfang der 1930er-Jahre erbaute Musikpavillon Sihlhölzli diente nach seiner Eröffnung zunächst als Veranstaltungsort für Konzerte. «Mit der Inbetriebnahme der Sihlhochstrasse verlor die muschelförmige Anlage diese Funktion zunehmend aufgrund des Strassenlärms», heisst es in der Mitteilung des Stadtrats vom vergangenen Mittwoch.

Zum Umbau in eine Fitnessanlage kommt es, nachdem der Zürcher Gemeinderat sich im Januar hinter Forderungen von SP und GLP stellte, wonach die Stadt mehr Street-Work-out-Anlagen erstellen solle.

Platzspitz-Pavillon: Eine bewegte Geschichte

Der frisch renovierte Musikpavillon auf dem Platzspitz im Jahr 2020. Juliet Haller / Amt für Städtebau Zürich / zvg

Auch die beiden anderen alten Musikpavillons der Stadt haben eine bewegte Geschichte. Der Musikpavillon im Platzspitzpark etwa wurde 1883 anlässlich der ersten Schweizer Landesausstellung erstellt. Er ist das letzte Zeugnis dieser Landesausstellung in Zürich, wie die Stadt auf ihrer Website schreibt.

Beim Bau des Landesmuseums wurde der Platzspitz-Pavillon dann 1896 an seinen heutigen Standort versetzt. Bis 1955 hatte er ein zwiebelförmiges Kuppeldach.

In den späten 1980er-Jahren erlangten der Platzspitz und mit ihm der Pavillon weltweit traurige Berühmtheit als Ort der offenen Drogenszene. Nach deren Schliessung 1992 kehrte allmählich wieder neues Leben ein. Auch seinem ursprünglichen Zweck diente der Pavillon seither bisweilen wieder: als Austragungsort von Konzerten. 2020 liess die Stadt das Gebäude für eine Million Franken renovieren.

Bürkliplatz-Pavillon: Tanzen, Kerzenziehen, Demonstrieren

Der Musikpavillon in der Stadthausanlage beim Bürkliplatz schliesslich entstand 1908 nach Plänen von Robert Maillart, der auch den Musikpavillon Sihlhölzli entworfen hat. Verkehrslärm, wenn auch nicht ganz so lauter wie an der Sihlhochstrasse, schränkt inzwischen die musikalische Nutzung auch hier ein.

Der Musikpavillon am Bürkliplatz beherbergt diverse Tanzveranstaltungen. Keystone

Doch anders als sein Pendant beim Sihlhölzli wird der Bau beim Bürkliplatz bis heute vielfältig genutzt. Ob als Rednerbühne bei Demonstrationen, mit Tanzveranstaltungen an lauschigen Sommerabenden, als DJ-Bühne während der Street Parade oder beim traditionsreichen Kerzenziehen in der Adventszeit: Der Pavillon spiegelt viele Facetten des Stadtlebens wider.

Partyvolk auf dem Bürkliplatz während der Street Parade 2022. Matthias Scharrer

