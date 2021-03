Stadtfinanzen Die Stadt Zürich erwirtschaftete im Coronajahr 2020 ein Plus von 55 Millionen In den kommenden Jahren dürfte sich Corona negativer auf Zürichs Stadtfinanzen auswirken. Dennoch bleibt Finanzvorstand Daniel Leupi Optimist. Matthias Scharrer 16.03.2021, 16.53 Uhr

Stadtrat Daniel Leupi (Grüne) an der Medienkonferenz zur Rechnung 2020 der Stadt Zürich. Matthias Scharrer

Nach dem Kanton legt nun auch die Stadt Zürich fürs erste Coronajahr schwarze Zahlen vor: In der Stadtkasse resultierte 2020 ein Plus von knapp 55 Millionen Franken. Es fällt rund doppelt so hoch aus wie budgetiert. Dies bei einem Gesamtumsatz von 8,8 Milliarden Franken.